De la medianía sudamericana a codearnos con las potencias

Mientras las ligas de fútbol en Brasil y Argentina captaron la atención mundial, la liga colombiana se ha quedado estancada con los mismos problemas sistémicos por años. Es hora de reformas de gran calado si queremos ver a nuestros clubes brillando internacionalmente.

El exitoso modelo de liga brasileña, con 20 equipos enfrentándose en un campeonato anual, promueve la planeación a largo plazo en los clubes. Cada año los mejores se clasifican a las prestigiosas copas Libertadores y Sudamericana, atrayendo jugadores de talla mundial. Sus derechos televisivos les permiten invertir fuertes sumas en desarrollo de talento joven.

Mientras tanto, en Argentina sufren el efecto contrario con 28 equipos en la primera división. Esto diluye el talento, baja el nivel de juego y dificulta la competitividad internacional de sus clubes. Apenas dos o tres equipos dominan, mientras la gran mayoría languidece financieramente.

Colombia está atrapada en un punto medio disfuncional. El campeonato corto bimestral fomenta la inmediatez, no se planea a futuro. Los derechos televisivos son mínimos, limitando las inversiones en juveniles. Persiste la corrupción en muchos niveles. Así es imposible aspirar a codearnos con Brasil, Argentina, incluso Ecuador.

La solución podría estar en adoptar un formato estilo liga europea: un solo campeonato anual, con entre 16 y 18 equipos, donde se juega todos contra todos, ida y vuelta. Esto permitiría clubes más fuertes financieramente, planeación de varios años, desarrollo de jóvenes talentos. Con un campeón legitimado por enfrentar a todos sus rivales a lo largo de un año entero, no por ganar cuadrangulares cortos de final de semestre.

Los derechos televisivos podrían aumentar exponencialmente al tener a los mejores clubes y talentos enfrentándose semana a semana en un solo campeonato más atractivo. Mayores audiencias que se traducirían en mayor inversión publicitaria.

No serán reformas sencillas de implementar, pero son urgentes. De lograrlo, nuestro fútbol saldría fortalecido y en unos años podríamos ver a clubes colombianos trascendiendo no solo en la Copa Libertadores sino también al ritmo de ligas tan competitivas como la brasileña. ¿Seremos capaces de llevar a cabo estas transformaciones que ya no pueden esperar más?

Andrés F. Posso

