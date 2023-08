De las movidas de los investigadores de Petro en la Cámara

En mi condición de ciudadano colombiano, afectado en el buen nombre familiar por un artículo publicado en ese prestigioso diario, el día 30 de julio de 2013, titulado “Las conexiones de los investigadores de Petro en la Cámara”, solicito de la manera más respetuosa la publicación del siguiente escrito:

Extracto del artículo publicado en el diario El Espectador, del día 30 de julio de 2023 (página 10):

“El lazo con la Fiduprevisora

Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, es un importante operador político del círculo de William Villamizar, exgobernador de Norte de Santander. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Carrillo por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación mientras fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander entre 2016 y 2017, mientras Villamizar estaba en la Gobernación.

Ese grupo político tendría representación en el gobierno Petro en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. El Espectador encontró contratos de al menos dos de sus posibles cercanos: Edwin Alfredo González Rangel, exfuncionario de la Alcaldía de Los Patios en el área metropolitana de Cúcuta, quien ahora es gerente de servicios de salud del Fondo del Magisterio (FOMAG). Mientras que Ramón Guillermo Angarita Lamk, cercano al sector del exsenador Mario Said Lamk Valencia, es el vicepresidente de desarrollo y soporte organizacional de Fiduprevisora.

La posible llegada del grupo Villamizar a Fiduprevisora no sería una coincidencia, en junio el portal periodístico Vorágine reveló que esa entidad ha sido el fortín burocrático de la U y que la hoja de vida de Jhon Mauricio Marín Barbosa, actual presidente de esa entidad —quien se posesionó en abril— había sido sugerida por el mismo Carrillo y la representante Saray Robayo Bechara, su copartidaria”.

Decidí comentar el anterior aparte del extenso documento, porque considero que hay una tremenda inexactitud en el párrafo que se relaciona con la vinculación de Ramón Guillermo Angarita Lamk, como vicepresidente de desarrollo y soporte organizacional de Fiduprevisora.

Si bien es cierto que entre el exsenador Mario Said Lamk Valencia y el doctor Ramón Guillermo Angarita Lamk existe un nexo familiar, ya que Ramón Guillermo es hijo de Yolanda Lamk de Angarita (q. e. p. d.), hermana de Mario Said, no es menos cierto que:

1. Los diferentes cargos desempeñados por el doctor Angarita Lamk han sido el resultado de sus propios méritos y no el de componendas o filigranas políticas.

2. Los citados no tienen ningún nexo político, ya que pertenecen a movimientos políticos diferentes y el doctor Angarita Lamk nunca ha sido cercano a grupo alguno liderado por el exsenador.

3. El exsenador, aunque suele ser buscado por aspirantes a los cargos de elección popular, no lidera ningún movimiento ni realiza actividades de partido o movimiento alguno; sin olvidar que durante su vida política ha sido un permanente defensor de las ideas de derecha de la política colombiana, lo cual hace imposible su participación directa o por intermedio de terceros del actual gobierno de izquierda.

4. Ninguno de los actores de la política regional de Norte de Santander puede asegurar que el exsenador se ha prevalido de su condición y buen nombre en beneficio propio o de su familia, más allá de las oportunidades de servirle al Partido Conservador, a la comunidad y, en general, a la región nortesantandereana.

5. Sorprende que en el artículo del periódico El Espectador se utilice el nombre de dos personas de la familia Lamk, como referentes de la forma de hacer la política a través del “tome y dame” favores, que la familia Lamk Valencia ha rechazado siempre.

Por consiguiente, siento mi más enérgica protesta por la parte del artículo publicado en el diario El Espectador y que hace referencia a la relación entre Mario Said Lamk Valencia, exsenador de la república, y Ramón Guillermo Angarita Lamk, haciendo énfasis en que este no pertenece ni ha pertenecido a movimiento alguno liderado por el exsenador Lamk Valencia, de lo cual doy fe como hermano mayor del exsenador.

José David Lamk Valencia

