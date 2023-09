Del CD sobre un artículo

En relación con la publicación “Paramilitares: los apoyos a campaña Uribe y otras revelaciones de informe sobre BCB”, publicada el día 11 de septiembre de 2023, nos permitimos informar:

1. Ernesto Báez aseguró que en el año 2002 no se les dio ninguna orden a los miembros de las AUC de votar por el expresidente Álvaro Uribe Vélez; que por el contrario se les dio vía libre para que votaran por el candidato que quisieran: “Tengo serios reparos con Álvaro Uribe de las maneras tan irresponsables como se llevó el proceso de paz con paramilitares. Pero con ese señor no existió un convenio político”, dijo Ernesto Báez (ver).

2. Alias H. H., frente a la pregunta sobre si el expresidente Álvaro Uribe tenía relación c on los paramilitares, respondió: “Que yo sepa no y yo creo que, pues es un concepto personal, pero yo creo que en este proceso de Justicia y Paz y todas las acusaciones que han hecho contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿ustedes no creen que si él tuviera que ver algo con las autodefensas ya no lo hubieran probado? Es imposible que con miles que nos desmovilizamos y si alguien ya tuviera pruebas ya las hubiera mostrado” (ver).

3. No obstante que Carlos Castaño en determinado momento anunció que jamás apoyaría al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una llamada el padre De Roux le informó que Mancuso le había manifestado que debían votar por él. El padre sugirió ir a Barrancabermeja para expresar rechazo y pese a que el expresidente no pudo viajar produjo un comunicado de rechazo a esos apoyos. El padre De Roux conoció el comunicado y así lo ha acreditado.

4. En el 2002, según reporte de prensa: “La Fiscalía ha indicado en un comunicado que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia dictaminaron que no ha habido «complacencia o aceptación» de la campaña de Uribe ni de ninguna otra con los paramilitares. La investigación fue emprendida por el citado organismo a solicitud del candidato oficial del Partido Liberal (en la oposición), Horacio Serpa, quien hace dos meses afirmó que los paramilitares «tienen candidato»”.

5. En las elecciones de 2002, el expresidente Álvaro Uribe perdió en seis de los siete departamentos de la Costa, algunos con alta presencia del paramilitarismo.

6. Frente a lo afirmado sobre Luis Horacio Escobar, fue hijo de una familia cercana al expresidente; si bien él lo conoció, no tuvo amistad especial con Escobar.

Ruego a ustedes proceder de acuerdo con lo expuesto en esta comunicación para que revisen lo publicado en el periódico. Cada uno de los temas descritos pueden ser comprobados y verificados por su equipo.

Nubia Stella Martínez. Directora nacional del partido Centro Democrático.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com