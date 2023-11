Diario de lectura

10 de octubre de 2023. Despierto desde la 1:55 am. El roce de la cabeza de Ícaro sobre mi hombro ha ocasionado el rápido despertar. Abro las últimas páginas de El hombre rebelde y solamente me detengo dos horas más tarde, para ir por un café y dar el último envión de lectura. Una luz se enciende entre los árboles de caña y a esta la persigue otra, esta vez no amarilla sino de tonalidad azul. Ambas crean una ilusión de fogón suspendido en la oscuridad de la vegetación. Concluyo la lectura del largo ensayo de Camus con la sensación de haber entendido poco de sus últimas 100 páginas. La afinidad y los temblores que se dieron con las primeras páginas del libro no se replicaron en la parte final. Luego de una ducha, salgo por el camino inclinado cubierto de cascajo. Regreso a casa con leche, aguacates, plátanos verdes y amarillos, y un obsequio para las hembras de pelaje negro y el cachorro de pelaje dorado. Luego del desayuno, dejo El hombre rebelde en las estanterías del segundo piso y tomo un breve libro de poemas de John Ashbery. Autorretrato en espejo convexo es el título del libro y la traducción al español está realizada por Javier Marías. Si el libro de Ashbery ha llegado hasta la biblioteca es justamente por este último detalle. Desconozco completamente quién es el escritor de nombre detectivesco y me pregunto cada cuánto acontece en la vida de alguien que visita una librería el hacerse con un libro en particular más por quien firma la traducción de un poemario que por quien ha trazado, línea a línea, verso a verso, originalmente los poemas. Es un libro de poco más de 40 páginas y sin embargo llegó a granjearse tres de los más importantes galardones en el ámbito de la literatura de habla inglesa. Que un libro de tales dimensiones consiga derrumbar las taras de la industria editorial daría a pensar que Ashbery confiaba plenamente en la voluntad y la belleza del arte de desencajar. La traducción de Marías puede ser fiel a los ritmos y a las palabras del poeta norteamericano, y sin embargo los leo como dos libros diferentes. Poco después de mediodía, el breve libro de poemas es acomodado nuevamente en la biblioteca de la segunda planta. Entre los Metaforismos de Roa Bastos y Paisaje con grano de arena de Szymborska, me decido por este último título. Desconozco los libros, pese a que los nombres de ambos artistas nadan en mis oídos desde hace años y años. Leeré algunos de los 100 poemas que componen esta antología y aparcaré la larga jornada. Con el ensayo de Camus y el Autorretrato en espejo convexo de Ashbery, son 86 libros leídos hasta este 10 de octubre. De cada uno de los días transcurridos en 2023, debe haber sido la jornada de lectura donde más libros abrí y cerré. Un hombre nacido en Argelia, un estadounidense con nombre de novela detectivesca y una poetisa polaca me ayudaron a componer la página en que han quedado expuestos estos pormenores.

Mauricio López.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com