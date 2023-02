Dos artículos de suma importancia

En los últimos días se publicaron dos artículos que me parecen de suma importancia para la opinión pública colombiana y sobre los cuales vale la pena profundizar.

El primero es suscrito por la columnista Yolanda Ruiz, y trata sobre un punto que está afectando a un alto número de pensionados, es decir, personas de la tercera edad, definidos claramente como “población vulnerable” en la Constitución Nacional. Pues la conocida y reconocida periodista pone el dedo en la llaga y hace ver y saber que para los pensionados de fondos privados (AFP) no se nos reconoce como tales, es decir, no somos vulnerables a los 60, 70, 80 o más años; y los incrementos anuales que se nos hacen obedecen a decisiones de los fondos sin explicar el porqué, y cuando lo explican es con una maraña de argucias que solo entienden ellos; además incluyen supuestos que solo favorecen al fondo y obviamente dejan en desventaja al pensionado o al futuro pensionado. Interpretan la ley y la Constitución como les conviene y no como la misma estipula claramente los mandatos que deben favorecer a la población vulnerable. Yolanda cita el Acto Legislativo No. 1 de 2005, que a juicio de los entendidos cierra la puerta a las injusticias y garantiza el poder adquisitivo de la pensión, pues para ellos (los AFP) sigue primando el texto inicial de la Ley 100 de 1993, que dejaba varias bisagras que los favorecían, en desmedro de los pensionados y, por lo tanto, la Constitución fue modificada, pero no se cumple.

Más grave para nosotros los pensionados es el mutis de la Superfinanciera, que niega la existencia del citado acto legislativo y aduce doctrinas anteriores al mismo, con fallos de la Corte Constitucional de 2003. Parecería que los salarios de varios de los funcionarios de la Superfinanciera los pagaran el grupo Aval y el GEA.

El segundo y excelente artículo es el editorial del 12 de febrero, donde resalta las palabras de monseñor Luis José Rueda, quien pide perdón en nombre de la Iglesia católica y “con corazón de pastores” por los crímenes cometidos por muchos curas violadores-pederastras. El editorialista de forma clara y franca dice que el pedido de perdón de monseñor Rueda es incompleto, pues muchos de tales curas “pecadores” siguen tapados (trasladados de parroquia) y al periodista Barrientos le siguen ocultando hechos abominables. Hace varios meses se citaba al obispo de Villavicencio como uno de los que no permiten suministrar nombres ni hechos de muchos de estos CASOS. Que los próximos sermones no solo de monseñor Rueda, sino de todos los monseñores, se hagan después de destapar todos los crímenes de pederastia (imposible).

Alejandro Rico.

