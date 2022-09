Dos cartas sobre Carlos Murcia y un editorial

Carlos Murcia, 15 años de su partida

Han pasado 15 años de la partida de mi padre, Carlos Murcia Cadena, y aún parece que hubiera sido ayer, porque los recuerdos siempre están presentes, pero la vida continúa con sus enseñanzas.

Por esta época siempre hago un escrito recordando la vida y obra de una gran persona y un gran periodista que fue ejemplo para muchas generaciones de comunicadores que hoy trabajan en medios y sobresalen en sus fuentes de noticias.

Hace poco, lamentablemente, se registró el fallecimiento de Rafael Carrillo, padre de Fernando Carrillo, amigo suyo y precursor de la séptima papeleta en 1991. Pues hace algunos años el médico Rafael Carrillo me habló de la admiración que sentía por el periodista Carlos Murcia Cadena y me contó algunas anécdotas. Su fallecimiento me trajo los recuerdos de ese 25 de septiembre del 2007 en que partió por voluntad de Dios.

En la vida nacional y mundial han pasado tantas cosas inimaginables, como la vivencia durante casi tres años de una pandemia que se llevó a muchas personas conocidas que, por más poder y escoltas que tuvieran, perdieron la batalla contra el COVID-19. Una pandemia que sirvió para reflexionar sobre la unión de las familias que estaban desunidas; muchas personas que estaban alejadas de Dios se acercaron a él y con fervor volvieron a creer en la Iglesia y en la fraternidad.

Pero en este escrito en el que recuerdo a mi padre y donde le cuento todo lo que ha ocurrido desde su partida no puedo dejar de mencionar la llegada al poder de la izquierda colombiana, en cabeza de Gustavo Petro, hijo de la Constituyente y quien pertenecía al M-19, grupo guerrillero que se desmovilizó y participó en la Constitución de 1991. Hoy Petro plantea una paz total con los grupos al margen de la ley, propuesta que ha generado expectativa en el país a todo nivel.

Y, finalmente, a nivel familia, su nieto, Nicolás Murcia, viajará en una experiencia de vida a Madrid (España), donde espera realizar su sueño de ser un gran músico.

Carlos Javier Murcia.

Sobre las tarifas de la energía y un editorial

Si el Gobierno no hubiera “pateado la mesa” (como reza el titular de su editorial del 21 de septiembre sobre la posible intervención de la CREG y el alivio en los precios de la energía), todo hubiera seguido igual y aún peor. Se les olvida el desastre que ha sido esa institución durante toda su existencia.

J. C.

