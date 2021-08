Dos cartas sobre el Acuerdo de Paz y la inseguridad en Bogotá

Sobre Álvaro Uribe en la Comisión de la Verdad

Claro que hay que hablar de un a amnistía general. Es que la izquierda solo pretende amnistiar a los guerrilleros y que el resto veamos de brazos cruzados, cuando todos sabemos que en la guerra hubo crímenes de lado y lado. Esa admiración ciega que ustedes profesan en sus editoriales por los acuerdos de La Habana no los ha dejado reconocer que el Centro Democrático ha hecho propuestas que tendrían que escucharse y, por qué no, aplicarse. El mismo presidente Iván Duque les dijo, en entrevista con ustedes, que sus objeciones a la reglamentación de la JEP fueron malentendidas y eran una oportunidad de construir acuerdos políticos para blindar la tan mentada paz. Pero no, nada de lo que hizo el gobierno anterior puede tocarse o modificarse. Yo sí les pregunto: ¿por qué tanta desconfianza? Se sentaron a hablar con literales criminales de guerra, pero no reconocen la ideología de la mitad del país. Así es simplemente muy complicado que lleguemos a acuerdos o que, como dicen tantas veces ustedes, “pasemos la página”.

Felipe Rendón.

No sean injustos con la alcaldesa

Durísimo y muy injusto su editorial “La seguridad no se mejora con xenofobia”, contra la alcaldesa Claudia López. Lo único que ella está haciendo es responder a una realidad: la inseguridad está disparada y un factor, OJO, un factor de eso es que ALGUNOS migrantes cometen delitos y por nuestro sistema judicial quedan sueltos. El principio rector es sencillo, si usted comete un crimen pues tiene que irse del país. Punto. O no que andaban lamentando la muerte de un policía que se sospecha que fue por un migrante. Vean, las cosas hay que decirlas como son. Y lo único que buscaba la alcaldesa era tener herramientas de reacción. Pero siempre salen ustedes a llamarla xenófoba, compararla con Donald Trump (¡por favor!) y la verdad lanzar injurias desde una tribuna tan importante.

Ahí sí la pregunta tan importante es, entonces, ustedes qué harían. Se quejan de que la seguridad está terrible, pero no dejan que las autoridades hagan lo que tiene que hacerse. Si usted está en el país legalmente, muestre papeles. Si no, huya. Así de sencillo. Es que eso pasa en todos lados, pero aquí con el discurso de derechos humanos y antixenofobia nos da miedo.

Repito, porque ya sé qué me dirán: no, no todos los venezolanos son ladrones. Pero los que sí tienen que enfrentar consecuencias.

Maritza Betancourt.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com