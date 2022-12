Dos cartas sobre el caso Odebrecht y la cocina costeña

¿Sospecha o persecución?

Leí con atención su propuesta de darle gran despliegue mediático a un informe de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) para generar un titular de alto impacto: “Las millonarias «operaciones sospechosas» que involucran a la familia de Gina Parody”, publicado en la edición dominical de El Espectador, y no puedo dejar de preguntarme por qué tanto escándalo y por qué ahora.

¿No será más bien una persecución, justo cuando, como se ve en el recuadro que acompaña el artículo, la Procuraduría ha absuelto a las exministras Gina Padody y Cecilia Álvarez? ¿O justo cuando el exfiscal Néstor Humberto Martínez ha denunciado una persecución con chantajes alrededor del caso Odebrecht?

Es verdad sabida que el uribismo ha intentado por todas las formas montar un caso contra el Gobierno Santos alrededor del escándalo de Odebrecht, sin mirar el rabo de paja hacia dentro. Que se empiecen a mover informaciones para mantener la sospecha sobre el accionar de ese gobierno justo cuando se van cerrando definitivamente todas las investigaciones me da la impresión de ser nada más que una persecución estratégica.

Y me lo confirma el hecho de que ese documento revelado el pasado domingo no puede ser más especulativo, porque plantea que la compra de un apartamento involucra “operaciones sospechosas”, pero no es más que una acusación gaseosa que no se explica. Ni siquiera indica de qué sospecha esa entidad, salvo un igualmente especulativo: “Posiblemente sean operaciones simuladas”.

Todo el artículo, por lo mismo, resulta una mera especulación de gran despliegue, además con una conexión a las investigaciones de Odebrecht que no queda clara. Como dije, estas ya fueron estudiadas y resueltas por la justicia en favor de las exministras.

Me preocupa que El Espectador se preste, con apariencia de escándalo, a reforzar la intención de no dejar en paz a dos funcionarias que han sido investigadas por años y nada les han encontrado, en un intento por mantener viva la sospecha.

Camila Albornoz. Bogotá.

Sobre una receta

Me dirijo a ustedes para pedir la corrección de la receta del enyucado publicada recientemente. Aunque no soy de la región costera, sí soy cocinera y sé muy bien que la receta que describen no es del enyucado. En cambio sí es la receta de la tradicional carimañola. Si no estoy mal, el enyucado se prepara con yuca cruda rallada, queso costeño rallado, anís o aguardiente.

Así que, señores, a investigar antes de publicar.

Luz Nélida Arango.

