Dos cartas sobre el fútbol femenino y las entrevistas sin contexto

La selección Colombia femenina

La selección Colombia femenina de fútbol se clasificó para la final de la Copa América y fue subcampeona, a pesar de todos los obstáculos que han tenido estas mujeres superpoderosas, empezando por la misoginia y el desdén con que las directivas del fútbol colombiano las han tratado.

Es inconcebible que en un país que es sede de un campeonato continental tengan que estar rogando porque se hagan los dos torneos anuales como se hacen en las ligas A y B masculinas.

Este año hicieron un torneo en el primer semestre, pero como las jóvenes integrantes de la selección hicieron un gesto de protesta en el momento del himno nacional el día en que debutaron en la Copa América, según dijeron los comentaristas deportivos, los insultos y gestos que recibieron desde el palco de la Federación fueron inauditos, para culminar con el presidente de la Dimayor anunciando que en el segundo semestre no habría torneo.

También es reprochable que los clubes colombianos tengan tan poco interés en los equipos femeninos a pesar de que el Deportivo Huila ganó una Copa Libertadores y que es fuente de trabajo para estas mujeres y jóvenes, como cualquier profesión, que además luchan por dejar en alto el nombre del país.

En este momento están clasificadas para los Olímpicos 2024, la Copa Mundo 2023 y los Panamericanos 2023. Sin embargo, en Colombia se les cierran las puertas ¡Qué machismo y qué vergüenza!

Carmen Maldonado. Bogotá.

Qué, quién, cuándo, cómo, dónde

Por fin me animé a escribirles para expresar mi descontento diario con la sección de entrevistas de la última página, “Un chat con...”. Casi nunca se indica de quién se trata y el redactor parte de la idea de que el lector tiene el contexto. No se incluyen datos elementales como nacionalidad, lugar de residencia del entrevistado o sitio donde se realizó el evento que pretenden reseñar. En la edición del 22 de julio, como el tema me interesó y no dejé a medias la lectura, me llamó la atención que el viajero fotógrafo de apellido extranjero hablaba de “volver a Bogotá”, así que para completar la información recurrí a Google, tanto para saber quién es Christian Byfield como dónde queda la galería en la que expone su obra.

Valga decir que la famosa regla de qué, quién, cuándo, cómo y dónde que antes era de rigor al inicio de una nota ya no se cumple ni en esta ni en otras secciones del diario y tampoco en otros medios locales. No hay editores ni correctores que suplan las falencias y el descuido de los redactores.

María Isabel García.

