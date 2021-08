Dos cartas sobre la propuesta de reemplazar la OEA

La OEA, AMLO y un editorial (I)

Respecto al editorial titulado “López Obrador, para atrás como el cangrejo”, quiero comentarles que no me parece del todo descabellada la propuesta del presidente mexicano, porque realmente la OEA no está cumpliendo a cabalidad con su objetivo. Se volvió una institución puramente política donde se critican las dictaduras de Latinoamérica y nunca he leído qué opinan del papel tan descolorido que desempeñan los políticos de Colombia, donde todas las instituciones están ocupadas por personajes del mismo partido político y con hojas de vida difíciles de aceptar. Entonces pregunto: ¿eso es democracia?

Deberíamos dejar de criticar tanto a los demás países y concentrarnos en la cantidad de problemas que llevamos a cuestas:

Corrupción, incumplimiento en el Acuerdo de Paz, narcotráfico, violencia en nuestros campos, falta de derechos humanos, y si sigo no me alcanza el espacio permitido.

¿Les parece que las personas que ocupan embajadas y consulados son las más adecuadas para que nos representen en el exterior?

¿Por qué tenemos militares extranjeros en nuestro país?

Nosotros no tenemos que meternos en los asuntos internos de los demás países, así como no queremos que se metan en el nuestro.

¿Y los exmilitares en Haití?

¿Es que ya nada nos indigna?

Ya muchos estamos aburridos de que le metan miedo a una sociedad como la nuestra, que no ve más allá de sus narices en el asunto del “castrochavismo”.

Seamos auténticos y demos argumentos para debatir las propuestas.

Y, por último, como dice al final del editorial: la OEA no debería ser manipulada por ningún país y más bien mantener la unidad regional dentro de la diversidad ideológica, y eso es lo que no hace Colombia.

Elvi Bello.

La OEA, AMLO y un editorial (II)

Coincido con buena parte del editorial. Sin embargo, parece no reconocer problemas graves de derechos humanos en países que defiende el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. El totalitarismo en América Latina no es solo de izquierda. Colombia demuestra que el de derecha también es repudiable.

