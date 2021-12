Dos cartas sobre las redes sociales y las agendas informativas

Hablando de “influencers” en redes sociales

Como el título lo dice, hoy en día es muy común usar el término influencers para describir personas que tienen muchos suscriptores o likes, algunos de ellos terribles al difundir mentiras que en muchos casos incitan y alimentan la ignorancia y la desinformación. ¿Qué paso con los influencers de verdad, los que construyen y educan? Para dar ejemplos: sus padres, mis padres, mis maestros, sus maestros, esos amigos que en alguna oportunidad dieron buenos consejos, esos que influenciaron sus vidas o la mía con palabras de aliento o con voces críticas y analíticas que hacían que ustedes o yo tomáramos buenas decisiones. Yo no sé en qué momento seguir a alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, sin educación, se volvió algo importante en la vida de muchas personas, y seguir los consejos de amigos, familia, profesores o especialistas (con años de educación y experiencia) pasó a ser algo de segunda mano. Da tristeza ver cómo la gente cae redondita a merced de esos mal informados influencers, que difunden verdades a medias o mentiras con el simple hecho de ser famosos y vender ideas falsas o mezquinas. ¿Qué va a ser del futuro a este paso? Mis influencers favoritos y que sigo todos los días son mi mamá y mi papá, sigo a otros influencers como los amigos que me han dado sabios y buenos consejos en mi vida, no necesito youtubers, tiktokers, facebookers, instagrammers u otros idiotas de turno que aparecen en cuanta red social nueva que sale. Dejemos de estar de moda, volvamos a lo básico. Yo soy “onlyfan” de mi familia y amigos, sigo las enseñanzas de mis padres y los buenos consejos de amigos y conocidos, me informo con libros. Espero que ustedes vean un poco de razón en mis palabras.

Saludos de un colombiano que vive en estos tiempos modernos sin redes sociales y más apegado a sus familiares y amigos.

Germán Vega.

También necesitamos leer buenas noticias

Leo El Espectador diariamente. Me parece un periódico serio, con contenidos interesantes y de actualidad. Sin embargo, creo que hace falta incluir artículos con contenidos más positivos. Todo lo que ocurre en Colombia no es crimen, devastación y corrupción. Hay muchas personas que dedican su vida a proyectos positivos, constructivos, ambiciosos, de progreso, de construcción de presente y futuro, con éxito. Sería muy bueno leer temas refrescantes y esperanzadores con buen periodismo.

Amalia Piedrahíta.

