Dos cartas sobre una columna y el sistema de pagos del predial en Bogotá

Sobre una columna

En su columna ”Ucrania: hipnosis mediática y escalamiento demencial” (25 de abril de 2022), Ricardo Chica parece recomendar al gobierno de Ucrania capitular y, por ende, aceptar los términos de un alto al fuego ofrecido por Rusia, sin importar las condiciones. Todo eso, con miras a frenar la guerra y salvar vidas en los dos lados. Además, afirma que el verdadero culpable de la guerra actual es Estados Unidos, con su política de expansión de la OTAN hacia el este.

Con estas afirmaciones, Chica se ha vuelto un buen discípulo de Vladimir Putin y la propaganda rusa, menos quizás la parte (por cierto, indiscutible) de que se trata de una agresión rusa. Desconoce por completo que un alto al fuego a toda costa y bajo los términos impuestos por Rusia significaría una pérdida tremenda del territorio ucraniano actual, tal como lo anunció un general ruso la semana pasada. Ningún presidente ucraniano, no importa qué tan experimentado sea, puede permitir que este escenario claramente imperialista se lleve a cabo.

Adicionalmente, las esperanzas de Chica (y de Putin al inicio de la guerra) de que Europa, en general, y Alemania, en particular, se “independicen” de los Estados Unidos y dejen de apoyar política y sobre todo militarmente a Ucrania en su lucha contra Rusia se esfumaron bastante rápido. Chica no parece entender que a estas alturas Europa aprendió su lección de 2008 en Georgia y de 2014 en Crimea, y no puede seguir permitiendo que Putin no encuentre resistencia fuerte en su lucha de “liberar a todos los rusos” no importa en qué lugar geográfico se encuentren.

Ralf J. Leiteritz.

Sobre el “software” para el pago del impuesto predial

Urgente que el Concejo Distrital cite a debate de control al secretario de Hacienda para que dé explicaciones más explicitas sobre la problemática que viene presentando el nuevo software para el pago de impuestos en Bogotá.

¿Cuáles fueron las principales causas y fallas que presentaba la base de datos existente de la época para tener que contratar por $40.435 millones en 2017 una nueva plataforma digital? ¿Qué argumentos presentó el contratista para tener que hacer adiciones por $13.409 millones en 2019 y $5.961 millones a finales del año pasado, sin contar los $3.285 millones para capacitar a 1.000 funcionarios distritales?

Es decir, fueron $63.090 millones de los contribuyentes bogotanos girados entre 2017 y 2020 para no poder tener acceso inmediato y confiable a la información. Estas son preguntas que debe responder el secretario de Hacienda a la ciudadanía de Bogotá.

Francisco Javier Cajiao G.

