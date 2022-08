El aporte de Colombia al calentamiento global

En 2019 se produjeron más de 36.000 millones de toneladas de CO2, de las cuales China emitió 10.400 millones y EE. UU., 5.200 millones, seguidos por la Unión Europea (UE) con 2.900 millones (7,9 %), India con 2.600 millones (7,1 %), Rusia con 1.600 millones (4,6 %), Japón con 1.000 millones (3,0 %) e Irán con 733 millones (2,0 %). Les siguen varios países con contribuciones por encima del 1 %, como Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Brasil, entre otros.

En términos porcentuales, China contribuye con el 28 % y EE. UU. con el 14 %, los cuales junto con India, la UE, Rusia, Irán, Japón y el resto de grandes productores suman cerca del 70 % de la producción mundial de CO2.

Colombia produce algo así como 90 millones de toneladas al año de CO2, que son como el 0,25 % del producido mundial. Incluso Venezuela, nuestro vecino, produce más que Colombia, con una población menor.

Miradas así las cifras y los hechos, quienes más contribuyen al calentamiento global son quienes deben hacer más por disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Si no son los mayores productores los que disminuyan sus emisiones, no se logrará impactar en ese fenómeno de manera significativa. Los esfuerzos que hagan los países que menos GEI generan no redundarán en la disminución efectiva de las emisiones de estos gases y no generarán un impacto sobre el calentamiento global.

Si, por ejemplo, Colombia dejara de emitir gases de efecto invernadero, ¿qué efectos tendrían los 90 millones de toneladas al año, sobre los más de 36.000 millones de toneladas que se producen en el mundo?

Si el país decide, como anunció la nueva ministra de Minas y Energía, dejar de explorar y explotar hidrocarburos, ¿cuál sería el efecto sobre la economía del país? Vamos entonces a depender de otros países como anunció la ministra para nuestra generación de energía. Me pregunto: ¿si este nuevo Gobierno habla de seguridad alimentaria, no tiene la misma o mayor importancia la seguridad energética? De igual manera, alguien nos tendrá que suministrar energía y también se generarán los GEI en el país que lo haga.

Si esa decisión de suspender la exploración y explotación de hidrocarburos se mantiene, con seguridad eso no va a beneficiar a Colombia, pero sí a otros países y estaremos asumiendo la responsabilidad de la emisión de GEI, cuando los que generan la cantidad de gases que inciden en el cambio climático son otros.

Jorge Eduardo Luna B.

