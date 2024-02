El gana-gana del turismo

Colombia lo tiene todo para ser potencia turística: paisajes, gastronomía, cultura y diversidad. Sin embargo, en algo que ha fallado todos estos años es en la mentalidad del gana-gana y en desconocer el valor del turismo y lo que aporta a la economía.

Se nos olvida, a veces, que un turista satisfecho y bien atendido va a querer volver o seguir viajando por el país; que un turista satisfecho recomendará sus vacaciones soñadas, posteará fotos con un caption que hable de lo bello que es Colombia y el resultado será terminar recibiendo cada vez más visitantes.

Y digo que se nos olvida, porque si lo tuviéramos presente, nos esforzaríamos un poco más por dejar la mejor imagen en todo sentido. No habría costos desmesurados en los servicios turísticos, abusos a la billetera del turista, ni se le ofrecería un servicio mediocre o que no cumpla los estándares de calidad.

Se siente impotencia cuando conocemos este tipo de situaciones que opacan todo lo bello que tenemos para dar, el trabajo honesto de la mayoría y el esfuerzo que hacemos muchos por superar las expectativas de los viajeros.

En lo que va del año el país ya sumó nuevos logros que nos siguen posicionando en el mundo: el primer crucero con parada en La Guajira, que representa una importante oportunidad y podría complementar la llegada, ya posicionada, de embarcaciones a Cartagena, ciudad que, además, se ubicó como una de las mejores valoradas de Sudamérica en los premios Travellers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor.

Solo durante la temporada de cruceros 2022-2023, la ciudad amurallada tuvo más de 500.000 visitantes, que representaron un impacto económico de más de US$42 millones con 185 recaladas, lo que nos augura una cifra prometedora para 2023-2024.

Pero, una vez más, estos avances deben complementarse con una mentalidad diferente, que la cadena de valor esté dispuesta al 100 % para la llegada de turistas, que las ciudades estén limpias y organizadas, que haya seguridad para el turista que quiera salir a caminar, a bailar, a comprar o simplemente ir a la playa. Que tenga la certeza de que encontrará el mejor ambiente, precios justos, servicios de calidad y que su integridad o la de su familia no correrá ningún riesgo.

Hemos ganado terreno en el posicionamiento de Colombia como un destino internacional, como el “País de la belleza”, un avance que debe alimentar toda la cadena turística para que, en lugar de retroceder, seamos cada vez más atractivos. Sabemos que el sector es una mina de oro que puede generar empleo, bienestar y crecimiento económico si se hace de forma inteligente y honesta. Por eso, es crucial la capacitación de guías turísticos, de artesanos y artistas locales, de transportadores, personal de hoteles y restaurantes, así como de los ciudadanos que hacen parte del sector y de los que no, para que, además de cautivar por la belleza de sus paisajes, Colombia se destaque por la calidad de su turismo y de su gente. Sin duda, es una carrera a la que deberíamos apostar todos y para la que aún nos queda mucho entrenamiento, pero si logramos generar consciencia y la complementamos con una preparación disciplinada, seguramente llegará el momento en que todos podamos estar realmente orgullosos de los resultados, ¿Le apostamos a ese gana-gana?

Ginna P. Cárdenas Rocha

