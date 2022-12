El sentido de la vida se basa en el control de los sentimientos.

Cada día lleva consigo un sinnúmero de hechos y sucesos que abren las puertas a experimentar nuevos sentimientos, momentos y enseñanzas, que con el pasar del tiempo nos forman y definen quiénes somos, cómo nos comportamos y qué decisiones tomamos.

Cada decisión que tomamos repercute en nuestro presente, moldea nuestro futuro y construye nuestro pasado. Cada vez que tenemos que tomar una decisión nos encontramos en una Y; como esta gráficamente lo expresa, se presentan dos caminos que en algún punto de la vida, por cuestionamientos propios o de la sociedad, se unen y luego se separan dejando un interrogante: ¿qué pasaría si hubiera tomado la otra opción del camino? No conocemos el poder y la importancia de responder sí o no, son tan poderosas que simplemente se convierten en fracaso o en felicidad, en aciertos o errores. No se trata de aprovechar oportunidades, se trata de pensar qué tanto esa oportunidad me acercará a mi propósito de vida y razón existencial.

Pero si la vida se trata de sentimientos y de aprovechar las oportunidades, ¿qué tiene que ver nuestro propósito existencial? Sería correcto expresar que toda la vida del ser humano es servir al prójimo. Cuando practicamos el altruismo y la filantropía, sentimos la esencia por la cual vivimos o existimos. Si la vida se viera de esta forma se acabarían la intolerancia, el odio, la envidia y la mediocridad. Simplemente, si no sabes servir, no sabes vivir, y si no sabes vivir, vives la vida según el entorno, y si este es hostil, serás un ser humano fácilmente manipulado por los diferentes movimientos, como el consumismo. El día que sepamos que la vida significa servir, ese día seguramente todo cambiará, no solo como raza seremos mejores, sino que seremos personas felices y nuestro planeta será una utopía.

Yeison Orlando Torres Mejía.

