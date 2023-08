Federalismo en América Latina: descentralización responsable como vía al desarollo

En América Latina, Argentina, México y Brasil, entre otros países, han adoptado el federalismo y la descentralización como modelos populares de administración pública. Sin embargo, a pesar de que estos sistemas pretenden optimizar la asignación de recursos y la gestión gubernamental, su aplicación ha demostrado ser difícil y compleja.

La descentralización puede crear un modelo de gobierno que responda mejor a las necesidades locales, pero también desembocar en el caos y la ineficacia si no se aplica con la responsabilidad y el control adecuados. Por ejemplo, Argentina ha experimentado problemas de corrupción, desigualdad regional y luchas de poder entre el Gobierno federal y las provincias debido a su sistema federal descentralizado (Gibson, 2004).

Por otra parte, México, una nación con un sistema federal como Estados Unidos, también se enfrenta a problemas similares debido al aumento de la disparidad económica entre los estados más ricos y los más pobres como consecuencia de la descentralización (Rodríguez-Pose y Ezcurra, 2010). La descentralización sin una responsabilidad adecuada puede derivar en corrupción y en una gestión ineficaz de los recursos.

En Brasil, el Estado federal con la mayor economía de América Latina, han surgido problemas semejantes. El federalismo ha dado cierta autonomía a cada uno de sus estados, pero también ha agravado la corrupción y la desigualdad entre regiones (Samuels & Snyder, 2001).

Cabe destacar que la eficacia de cualquier modelo de gobernanza viene determinada por el carácter moral y la responsabilidad de sus líderes, no por el sistema en sí, como resaltan estos ejemplos. La descentralización y el federalismo son instrumentos que deben utilizarse con cautela y responsabilidad, no como un remedio mágico.

Eso quiere decir que el federalismo es una herramienta para mejorar la equidad, la eficacia y la representatividad de la gestión pública, no un objetivo en sí mismo. Es necesario reforzar la transparencia, las instituciones y los requisitos de rendición de cuentas antes de seguir avanzando en la descentralización.

Para concluir, la descentralización y el federalismo pueden ser ventajosos, pero solo si se hacen con cautela, responsabilidad y un firme compromiso con la moralidad y el beneficio del pueblo. La descentralización no debe considerarse una panacea para todos nuestros problemas, sino más bien una herramienta que, utilizada apropiadamente, puede conducir a un gobierno más eficaz y representativo.

Yesid Benítez González.

Referencias

