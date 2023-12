Gracias por compartir su humanidad: sobre un especial y el espectro electromagnético

Gracias por compartir su humanidad

Me encantó la campaña que realizaron recientemente sobre el cambio de opinión. Leí muchas anécdotas interesantes esos días y pude conocer mejor a muchos de esos columnistas en su condición de seres humanos. Ahora me siento mucho más cercana a algunos y me hice seguidora de otros cuantos.

Ser líder de opinión conlleva una gran responsabilidad. Los lectores los seguimos sintiendo como personas que poseen cierta superioridad intelectual y moral, y darles la oportunidad de reconocer sus errores o simplemente el hecho de que su punto de vista haya cambiado les aporta una nueva grandeza: la humildad.

A algunos se les nota el gran esfuerzo que les implica este ejercicio de reflexión y, desde mi punto de vista, desafortunadamente dejaron el ejercicio a medias buscando justificaciones externas a sus cambios de opinión. Personalmente, me inclino más por aquellos que compartieron ampliamente sus vulnerabilidades y reconocieron sus propios sesgos o la poderosa influencia de un contexto interno puntual.

Este ejercicio nos deja a los lectores la sensata lección de cuestionar no solo a los demás (cosa que sabemos hacer bastante bien), sino a nosotros mismos y de no caer en verdades estáticas e inamovibles, dándole tiempo al tiempo para madurar las ideas y posiciones.

Gracias a todos por compartir sus análisis y a El Espectador por esta gran iniciativa.

Juliana del Castillo

Espectro, dominancia y otros demonios

Con la habilitación de los cuatro operadores participantes para la subasta de la red 5G en Colombia, a realizarse el próximo 20 de diciembre, llama la atención cómo se dará la pelea por el espectro. Claro, que posee más del 50 % de usuarios e ingresos en telefonía móvil, quiere pisar fuerte aún siendo declarada actor dominante por la CRC. Movistar y Tigo, empresas con capital y algunos problemas financieros, no quieren quedar atrás y van asociadas a la subasta. Wom, luego de su llegada al país hace unos meses, es un operador disruptivo y jocosamente recordado por “incluir un 0 de más” en una de las ofertas durante la subasta del 2019. Por último, está Telecall, nuevo participante brasileño, que puede dar el golpe competitivo como lo hizo Wom la última vez. Las condiciones ya están dadas para la subasta a pesar de la inacción de la CRC luego de la declaratoria de dominancia ratificada en 2021, decisión que no se ha visto reflejada en las reglas de adjudicación del espectro. Veremos qué sucede.

Santiago Espinosa Moyano

