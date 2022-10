Hace un tiempo circuló por redes sociales un video en el que uno de estos influencers llegaba a un local de comida, consumía y luego de terminar se marchaba sin pagar la cuenta. Acto seguido se molestó y, como era de esperarse, subió a su canal su inconformidad, haciendo con ello una serie de comentarios negativos contra un negocio que se ha hecho a pulso, del que ni siquiera sabe cuánto les ha costado mantenerlo ni cuántas familias dependen para subsistir. Los respectivos comentarios llegaron de todo lado, desde personas que no conocían el negocio hasta de algunos que habían asistido e intentaron defenderlo, pero la lluvia de críticas cayó sobre los dueños, mas no sobre el influencer.

Es aquí donde nace la pregunta que todos nos planteamos al ver cómo estos personajes están invadiendo cada rincón de la sociedad. ¿Influencers o vividores? La palabra influencer se refiere a “una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca”(según el Diccionario de márketing digital) ; vividor, como dirían las abuelas, es una persona que no hace nada y solo espera que todo se lo pongan a pies y manos. Es por un gran número de estos “influencers” que deberíamos replantearnos su función en una sociedad que menosprecia a un campesino, que en lugar de ayudar a la naturaleza se llena la cabeza con consejos que no van a ningún lado. ¿Qué hubiera pasado si los médicos no hubieran existido en esta pandemia, que poco a poco va pasando, y hubieran sido ellos quienes la enfrentaran?

Debemos replantear nuestros valores como sociedad, no podemos dejar al futuro una cuna de atraso, cuando se supone que manejamos una tecnología más fuerte que la de nuestros ancestros y seríamos más avanzados. Pero estamos librando aún guerras, aguantando hambre y con unas nuevas generaciones salpicadas por unos tipos tan mediocres como estos influencers. Se debe analizar a profundidad y que los mismos dueños de estas redes sociales creen estándares de educación apropiada para dejar un mejor legado.

Édisson Núñez Calderón.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com