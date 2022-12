¿La mirada del otro en lo que rodea la sexualidad de hoy es distinta a la de la época de Freud?

Nuestro lenguaje ha cambiado respecto de hace 100 años, así como la explicación, compresión y reflexión en esta materia.

¿Podríamos hablar de que la forma de relacionarnos entre semejantes ha cambiado 180°?

Entendiendo las relaciones en su significado más amplio, tanto de pareja como social e interpersonalmente, podríamos decir que han aparecido distintas formas de verlas y de entenderlas.

La manera en la que se habla de ellas es diametralmente distinta a la de aquellos años, en los que se buscaba una explicación de la psique humana tratando de descubrir los desconocido.

¿Podríamos decir que la sexualidad humana, desde su concepción más primitiva, era desconocida por entonces?

La simple idea podría parecer absurda: ¿cómo iba a ser desconocido a los ojos de los humanos algo como la sexualidad?

Si analizamos el lenguaje que se empleaba por entonces, muchos de los nombres que se usan hoy en día para referirse a las relaciones con los otros no estaban. Es más, nadie se atrevía a tan si quiera describirlas.

Que los nombres no existiesen no significa que no estuviesen o no se diesen, pero el ponerles una palabra les da otro lugar dentro de la sociedad.

Lo desconocido se descubre poniéndole palabras, seguramente sea lo más difícil. También, aceptar que ese algo era desconocido para la sociedad, algo de lo que todos somos partícipes directa o indirectamente, queramos o no queramos, porque todos convivimos en este mundo.

Ese proceso de descubrir lo desconocido también tiene efectos en la mirada del otro. Podríamos preguntarnos si el lenguaje o las palabras que empleamos para describir ese algo están influidos por lo que dirán o pensarán los demás.

Y podríamos pensar el influjo que tiene la sociedad para modelar las palabras que empleamos para referirnos a algo que es de todos y de lo que ninguno quiere quedarse fuera.

Andrés Tous de Felipe.

