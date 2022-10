Pasa muchas veces que nos distraemos de lo importante por buscar lo imposible. La “paz total” suena a ese objetivo romántico que al ser visto con ojos pragmáticos inevitablemente caerá en la lógica de lo imposible. Esos ojos pragmáticos harán siempre conjeturas sobre lo no explicado, sobre los vacíos evidentes. Lo que fue una propuesta maravillosa de la Colombia Humana en campaña puede convertirse rápidamente en el talón de Aquiles del Gobierno.

Justo reclamo hace el editorial de El Espectador sobre el tema, “Para tener «paz total» se necesita claridad total”, al pedir explicaciones de lo que significa la agenda de paz de Petro, porque aunque muchos votaron por él gracias a esa propuesta, hoy ven que después de los primeros 60 días poco o nada sabemos sobre la implicaciones del plan y es importante que no se nos olvide que el país del No está expectante de lo que se haga con Iván Márquez y guerrilleros reincidentes, entre otros actores que hoy tienen un marco bajo el Acuerdo de Paz y que pareciera que encuentran una nueva luz para renegociar.

Poco entendemos sobre la ausencia de claridad con la agenda de paz. En parte comprendemos que exista cierto nivel de secretismo dado lo sensible del tema; se vale negociar con el Eln, se vale retomar las conversaciones con las disidencias, pero no se vale volver a empezar. Preocupa que este Gobierno parece olvidar, en cuanto a paz se refiere, que existe un gran número de colombianos que no la ven viable, que nunca la han visto viable y que tienen influencia suficiente para sabotearla.

Como ciudadano entiendo que aún es temprano para juzgar, pero es el momento perfecto para prender alarmas, lo importante en la opinión de muchos es enfocarse en implementar el acuerdo actual y como consecuencia temprana construir un camino para la “paz total”. Tiene mucho sentido pensar en promover la legalización de las drogas en la búsqueda de la “paz total”, pero todos sabemos que esa es una agenda a largo plazo; tiene sentido incluir a todos los actores del conflicto —incluyendo a los narcotraficantes—, pero esa será una agenda compleja de vender y que llevará tiempo implementar. Lo mínimo que pedimos es que nos den una idea de cuáles son las prioridades.

Vale mucho la pena que al Gobierno no se le olvide que por ocho años construimos un Acuerdo de Paz que no hemos sido capaces de ejecutar con éxito y que dadas las condiciones del país lo importante para la “paz total” será que seamos capaces de darle garantías a lo ya firmado. Olvidarse de eso es poner en riesgo lo logrado y caer en el juego inocente del legado político que le hace más servicio al ego de algunos que al país. Espero que el Gobierno sepa definir lo importante.

Pablo Mejía Sanclemente.

