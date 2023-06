Los pensamientos de una estudiante con depresión

Me despierto un día más, no tiene nada de especial pues al igual que el resto de mis días todo ya se conformó en una rutina nada placentera para mí.

Quiero levantarme, pero mi cuerpo no me lo permite, no tengo el impulso suficiente para hacerlo, aunque yo me digo: “Debo seguir”. Algo raro me viene pasando desde hace mucho, es como si yo y mi cuerpo fuesen dos seres distintos coexistiendo en un mismo espacio; cuando se supone que yo debo tener el control de mí, el cuerpo me demuestra que no estamos para nada en sincronía.

Cuando me levanto de la cama pienso si valdrá la pena seguir esforzándome, no veo algún resultado y tampoco tengo la sensación de estarlo haciendo bien, por ahora no quiero decepcionar a nadie. Aunque llego tarde, trato de dar lo mejor de mí siempre y no cabe duda de que consigo llevar un buen ritmo, ¿pero porqué no me siento bien haciendo las cosas que alguna vez me causaron ilusión?, ¿qué pasa conmigo?

De un momento a otro ya no sé cuál es mi rumbo y poco a poco me siento perdida entre las cosas que me brindan algún sentimiento distinto a no sentir nada. Quiero escapar de mi mente, no es un lugar seguro, por ello quiero usar mi tiempo en la mayor cantidad de actividades posibles, pero nada es suficiente; todo me desgasta últimamente, seguir respirando me cuesta, pero nada me cansa lo suficiente como para dormir plácidamente aunque sea una noche.

Quiero seguir y lograr algo grande, pero más grande está siendo el vacío que hay en mi mente, tan grande que me estoy perdiendo en él y no recuerdo por qué lado vine.

Paula Andrea Linares Ávila.

