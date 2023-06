Los pasados 10, 11, 15 y 16 de mayo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez brindó a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) aportes a la construcción de verdad sobre las acciones realizadas en el pasado por grupos paramilitares en Colombia. Esta audiencia generó polémica debido a sus fuertes declaraciones, las cuales involucran violencia y corrupción directamente relacionadas con el Ejército Nacional de Colombia y políticos conocidos, como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana.

Las confesiones de Mancuso me llevan a pensar en las implicaciones que tiene escuchar la versión del victimario. Si bien, las explicaciones dadas por el criminal no pueden remediar lo ocurrido, sirven principalmente para enfocar los hechos desde un ángulo diferente.

Dice un proverbio chino que existen tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad (dos de estas son incompletas y una es inasequible). Llevando esta reflexión al contexto de la violencia armada en Colombia se nos presentan tres realidades: la absoluta (imposible de conocer), la de la víctima y la del victimario. El problema está en que, en la mayoría de los casos, el individuo violentado no vive para transmitirnos su verdad, lo que nos deja como edificador de veracidad únicamente el testimonio del culpable. He aquí la importancia de permitirle al violentador que se exprese para reconstruir un pasado que no puede quedar en el olvido.

Considerando esto, pienso que silenciar a Mancuso sería posibilitar que las víctimas sean ignoradas y, a su vez, que sus casos queden en la impunidad. He podido percibir que la mayoría de las familias afectadas por la violencia paramilitar sienten que escuchar lo sucedido a partir de la mirada del victimario les permite dar un paso hacia la reparación.

Los hogares perjudicados por la agresión paramilitar necesitan justicia y restauración. Para ello es fundamental que se dé a conocer el ayer desde la arista de los actores activos de crueldad, ya que esto permitirá esclarecer esos sucesos acontecidos que nos duelen y atraviesan como sociedad colombiana.

Jamás conoceremos con certeza lo ocurrido, pues la memoria falla y los testimonios son representaciones que pueden ser moldeadas a conveniencia. Por ello insisto en que es preciso distinguir diferentes realidades en vez de aferrar la historia a una sola. Reconozco que es muy difícil escuchar a una persona que generó tanto daño, sé que es complejo ver a un sujeto explicar con detalle cada crimen cometido; sin embargo, la única forma de construir verdad es analizando el panorama desde diversos ángulos.

Karen Santa Valencia

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com