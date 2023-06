Si alguien ha salido en defensa del Estado de derecho es el presidente Petro: decían que pretendía quedarse en el poder más de cuatro años, que iba a convertir a Colombia en otra Venezuela, que iba a expropiar a los empresarios, pero todo resultó falso. El Gobierno respeta la Constitución, preserva la institucionalidad y respeta la democracia basada en normas. Por eso invoca de manera permanente la Convención Americana de Derechos Humanos frente a los intentos de violarla cuando destituyen a un presidente que no ha sido juzgado y condenado penalmente o cuando una autoridad administrativa destituye o limita derechos políticos de autoridades elegidas (en Venezuela, Colombia, Perú o cualquier país de la región). El presidente Petro ha solicitado a la Fiscalía que investigue todas las denuncias y ha ofrecido colaboración para que haya justicia. El relato de que el Gobierno coarta la libertad de expresión y persigue a periodistas está lejos de la realidad. Justamente porque hemos sido víctimas, este Gobierno elegido democráticamente no permitirá que se erosione el Estado de derecho, se violen derechos humanos, se dispare a mansalva contra manifestantes, se restrinja (por ningún motivo) la libertad de prensa, se promuevan “falsos positivos”, se chuce a la oposición, jueces, defensores de derechos humanos ni periodistas. El presidente ha convocado reiteradamente a un diálogo para un acuerdo nacional. Hagámoslo posible, trabajemos Gobierno, oposición, sectores económicos, trabajadores y sociedad en general alrededor de lo que nos une como nación: el compromiso por la paz, la convivencia democrática, la transparencia, la justicia social y la justicia climática. No nos equivoquemos ni nos dejemos confundir, asumamos responsabilidades, ejerzamos la autocrítica, reconozcamos la diversidad y la pluralidad, respetemos las diferencias y (¿por qué no?) permitamos que el presidente se defienda de una campaña sistemática en su contra, que muchas veces se funda en falsas noticias.

Jorge Rojas R. Bruselas.

