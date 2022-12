Personajes 2022

Al finalizar cada año disfruto al máximo de las ediciones de El Espectador que sintetizan en buena parte la vida nacional a través de la selección de personajes que nos indican la dinámica social en los principales frentes. Y, además, este año en otra edición (24-25/12/22) hicieron alusión a historias positivas, que en medio de tanta tragedia alivian el alma, lo cual no significa para nada que nos olvidemos de la esencia de la problemática colombiana, porque todo ello representa la Colombia buena, la Colombia de la esperanza, la Colombia del futuro.

En cuanto a los personajes (11/12/22), me encantó la diversidad, porque ser personaje no necesariamente es estar todos los días en la prensa. Es demostrar con actitudes y hechos la capacidad de lucha por el porvenir del país, que es lo mismo que sembrar paz. Naturalmente el presidente figura como el principal personaje, y aún le queda tiempo para demostrar el cambio transformador que prometió, pero también está su ministro estrella (Hacienda), sin rastro de prepotencia y con una sonrisa que transmite tranquilidad, y la vicepresidenta, que si bien puede adolecer de experiencia en la administración pública, su espíritu de superación es ejemplar para todas las mujeres, porque no ha perdido su dignidad de persona. El padre Francisco de Roux, a mi modo de ver, era infaltable y su papel en la JEP será valorado mucho más en la medida que pase el tiempo y la historia pueda juzgarlo con ecuanimidad.

Varios artistas hacen presencia, como Totó la Momposina, que supo imponerse con su arte a pesar del racismo que muchos no disimularon por su color de piel y hoy varias generaciones de jóvenes le agradecen su aporte. También la trans Dani García, que logró la primera cédula no binaria en este país por su valentía para enfrentarse a funcionarios mojigatos. Jóvenes científicos como Ronald García, que desde el MIT abren caminos importantes en el estudio de la física nuclear. Artistas como Karol G, que llevan sus canciones por el mundo sin extravagancias, pero con el ímpetu necesario para cantarle a la vida. Importantísima la presencia de la mujer campesina, esa que tiene todos los nombres de las regiones geográficas. Significativa la inclusión de Sindey Bernal, reconocida como la mejor profesora de Iberoamérica por su capacidad para introducir la tecnología con acceso a niños, niñas y adolescentes. Está la buceadora Elvira Alvarado, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar, restaurar y salvar los corales, además de enseñar a partir de su experiencia de vida. Y, para finalizar, Ana Cristina González, Roy Barreras y José Félix Lafaurie, personajes controversiales por su vinculación a situaciones complejas de la vida nacional, pero que han dado un paso vital para contribuir a la paz. Esperemos que sean muy sinceros y transparentes. Feliz año 2023.

Ana María Córdoba Barahona. Pasto.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com