La curiosa forma en que el fanático político percibe la justicia y la verdad es el resultado de actos cotidianos que construyen la esencia de una sociedad. Una como la colombiana, que ha sido construida en su mayoría sobre hogares con madres cabeza de hogar, con la fe como salida a los problemas, el fútbol como el sentimiento que nos une y la violencia sistemática como moderador social, ha creado un coctel perfecto de sometimiento y obediencia.

Ante este escenario se hace muy decepcionante encontrar que, a pesar de existir un mayor grado de formación, multidisciplinariedad y diversidad étnica y cultural en la política, la construcción del contrapoder en este escenario se queda corta, no existe un sentimiento de construcción común, una apuesta radical no por conquistar el poder, sino por la transformación desde un horizonte ético, que no responda a intereses y caprichos del líder de turno, de un sector o gremio específico.

Es aquí donde se necesitan políticos contrapoder, defensores de la razón, verdaderos realizadores de la praxis política productiva, personas que entiendan el consenso como constructor social y le den a la crítica el lugar que merece dentro del desarrollo de las democracias, donde en vez de la imposición de la fuerza violenta logren una mayor fuerza de los argumentos.

Se necesita hacer un llamado a que los nuevos líderes, jóvenes, adultos, mujeres y en general todos nos comprometamos a dejar el sometimiento y las cadenas que nos condenan a intereses individuales y que defendamos la razón de ser y estar en este espacio y tiempo para que emprendamos luchas personales en torno a la libertad, la justicia y los derechos humanos.

Ser contrapoder es contra todos, sin parcialidad, sin vasos medio llenos, sin amiguismos; al contrario, es proponer formas y expresiones distintas de libertad de masas, buscando el establecimiento de derechos y beneficios para las mayorías. Es necesario que la actividad de contrapoder no tenga como objetivo la sustitución del poder existente, porque el problema no es el poder como tal, sino la forma en que nos acercamos a él; contar con políticos contrapoder nos llevará a la resignificación de este, de manera que lleguemos a un poder sustentado en la ética y el valor, un poder que no intente subordinar la voluntad del otro sino ejercer la propia sin trabas.

La invitación es a que hagamos un ejercicio meticuloso de contrapoder de una manera activa y no violenta, teniendo presente que los grandes cambios se logran con reformas bien pensadas e implementadas, no con revoluciones y actos arbitrarios de poder.

A quienes aspiran a tener el poder, una sola cosa: si se ganan el poder con empatía, no lo pierdan con arrogancia.

Johan Camilo Rodríguez Bareño. San José del Guaviare.

