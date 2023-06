Presidente, hay que retomar el rumbo

Por estos días la opinión pública ha estado inundada casi que diariamente de noticias que directa o indirectamente han afectado la imagen del Gobierno, y es que ningún gobierno en los últimos años ha estado tan inmerso en escándalos mediáticos, no porque los anteriores no hubieran tenido varios, sino que en este son seguidos, uno tras otro.

Esto, como colombiano, me preocupa, ya que situaciones así no son sanas tanto para el debate político como para la democracia. De todas las equivocaciones que se le atribuyen al presidente, si hay una que le es aplicable es la comunicación.

Y es que el presidente Gustavo Petro, en su afán de movilización ciudadana, se ha desconectado de lo que en realidad quieren sus electores, que en Colombia la institucionalidad sea lo que impera, menos discursos altisonantes y más resultados, porque a este período presidencial ya se le está acabando el primer cartucho de los cuatro que la elección le entregó.

Los medios en todo esto deben mantener la calma y dejar que las investigaciones avancen como en cualquier Estado de derecho. El Gobierno debe revaluar su estrategia comunicacional y conectarse no solo con sus electores, sino con esa otra mitad que no lo apoyó, pero que pide transparencia y resultados en sus actuaciones.

Estas semanas hemos visto que el país se ha llenado de titulares que manchan el nombre y la probidad del Gobierno. Estamos en una sociedad que se deja llevar por los titulares o mensajes cortos, tratando de inculpar a quien es la cabeza: el presidente.

A lo Alejandro Gaviria, quiero predecir que si el Gobierno no saca adelante las reformas políticas que prometió, y que estas sean diseñadas responsablemente y en consenso con los otros partidos, estará llamado al fracaso, y la izquierda colombiana perderá la única oportunidad que ha tenido para gobernar, todo por no conciliar con esa otra Colombia políticamente conservadora, rodearse de personas que afectan la imagen del Gobierno, para luego entregarlo a la prensa y esos discursos largos que no conectan con la gente.

Menos palabrería y más resultados. La campaña terminó. Hay que gobernar. Hay que retomar el rumbo en el timón que dirige el presidente, o el barco con toda su proa se hundirá.

Juan Pablo Martínez Rincón, Bogotá

