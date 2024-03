Respuesta a Aura Lucía Mera y al cubrimiento de las marchas por parte de medios

Mensaje para Aura Lucía Mera

Hace ya muchos años tuve el placer de conocerla, de lejos, en una becerrada celebrada en un pueblo cercano a Bogotá. Vestía un pantalón torero y una chaquetilla ajustada que resaltaba sus encantos. Pasaron años sin saber de usted. Esporádicamente, leía noticias de prensa que referían su trayectoria en funciones estatales hasta que apareció su primera columna de opinión en El Espectador y no he dejado de leerla semanalmente con la debida atención, pues me parece muy amena, oportuna y coherente con el diario transcurrir de Colombia y el mundo. La disfruto plenamente.

Yo soy ecuatoriano y me emociona su cariño por mi país, sus paisajes y su gente. Sus comentarios frente a la tragedia desatada por el narcotráfico en los últimos meses fueron muy acertados y demuestran su preocupación por lo sucedido y esto se lo agradezco profundamente.

En su última columna expone su desacuerdo con la publicación póstuma de la novela de García Márquez, que según se dice ordenó destruirla. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Creo que sería injusto con los millones de lectores y fanáticos del gran novelista colombiano que se les privara de leer la última producción de su privilegiado ingenio. Aún no la he leído , pero creo que será un placer hacerlo y espero que usted también se anime a ello.

Cornelio Salcedo Orellana. Medellín

Los medios frente a las marchas

No se trata de que los que salieron, en las condiciones en que salieron (la mayoría obligados por sus patrones antipetristas). La verdad y la legitimación están en más de 10 millones de colombianos que eligieron al presidente Petro. Entonces, decirle a los medios que están en la oposición como partidos políticos no es ningún exabrupto. Inflaron las marchas contra Petro y desinflaron las marchas contra el gobierno de Duque. Entonces, decir la verdad no es ningún atentado contra la prensa libre ni contra la libertad de expresión.

Lamentablemente, los medios de comunicación que abiertamente se han declarado en “oposición” tienen el mismo motivo de sus dueños y principales anunciantes: han perdido la contratación y por eso actúan, no como medios de comunicación cumpliendo los postulados que juramentaron al ser periodistas, sino como una extensión de los políticos corruptos de oposición que perdieron la chequera. No sigan haciendo eco de esos mal llamados políticos que llevan décadas robándose el presupuesto del país.

Carlos Alberto Vergara Quintero

