Dos cartas sobre las obras por valorización y el Gobierno Petro

Valorización y plusvalía

En una edición reciente de El Espectador insiste la Agencia Nacional de Infraestructura en implementar el sistema de valorización para los predios que estén ubicados dentro del área de influencia de las vías 4G y 5G. El sistema de valorización parte de la premisa de que los predios beneficiados con las obras generan inmediatamente la caja necesaria para pagar el gravamen impuesto como fruto del beneficio de las obras construidas. Nada más ajeno a la realidad. Ese gravamen en la gran mayoría de los casos es una carga adicional a la actualización catastral ya de por sí onerosa cuando la actividad económica allí desarrollada no alcanza la rentabilidad necesaria para cubrir la cascada de gravámenes impuestos. Es de por sí más equitativo pensar en la plusvalía, sistema que sí genera la caja necesaria para pagar el gravamen, al tener los recursos como producto de la venta del bien. La mayoría de las tierras por donde pasan la nuevas vías son ganaderas, las cuales a pesar del mejoramiento en la productividad logrado en los últimos años no alcanzan a cubrir el gravamen que será impuesto para reemplazar los peajes actualmente congelados. Según la teoría del ministro de Transporte, quienes se benefician de las 4G y 5G son los ganaderos y no los transportadores y el público en general que ya pueden transitar por esas vías con mayor velocidad y confort. Sería oportuno conocer la opinión de Fedegán sobre el particular.

Rodrigo Jaramillo Correa.

Una sugerencia

“Tres años largos”... de verdad, nos esperan tres largos años. Respetuosamente le sugiero a todo el talento humano que hace parte de tan importante medio de comunicación que sea parte activa para ayudar a Colombia.

Propongo fomentar el estudio profundo, detallado, analítico, serio, responsable de las principales y grandes temáticas del país mediante foros de El Espectador, con el fin de ser una luz para el Gobierno, una voz crítica y autorizada en razón a la neutralidad, imparcialidad y objetividad que siempre los ha caracterizado.

Como derivación y consecuencia del desarrollo de lo anterior, propongo también promover la organización y consolidación de un grupo de personalidades afines con el fin de participar decididamente en la construcción de una mejor Colombia a través del ejercicio serio, responsable y decidido en política.

Así ya no serán “tres largos años”, porque el Gobierno sentirá que hay un ojo crítico que le está diciendo en dónde acierta y en qué se equivoca.

El Espectador ha hecho, está haciendo y puede seguir haciendo cosas demasiado importantes por el bien de todos los colombianos.

César Franco. Cali.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com