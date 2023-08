Confianza en juego

La confianza se volvió trizas

Siempre se alude a la pérdida de la moral del ejército o la policía en situaciones dramáticas y controversiales. En las actuales circunstancias es el país entero el que tiene la moral bajo cero por cualquiera de los costados que se quiera mirar. No solo ha sido el desencanto de quienes creyeron en el cambio, sino también el resto de los colombianos estamos sumidos en un ambiente de incertidumbre con el comportamiento del señor presidente y de gran parte de sus colaboradores que no cumplen con el perfil mínimo de un servidor público con capacidad, transparencia y dignidad. De escándalo en escándalo.

La tapa: el caso del hijo del presidente involucrado en triquiñuelas corruptas y de enriquecimiento ilícito. ¿En quién creer para depositar la confianza? ¿Cuál de los tres poderes nos generan tranquilidad? ¿Qué esperanza tenemos hoy? ¿La pospandemia se ha convertido en coartada para continuar en la mediocridad y, sobre todo, en perfeccionar los mecanismos del ladronicio a las arcas públicas y aun a las privadas? Podemos responder a cada uno de estos interrogantes porque estamos viviendo al rojo vivo todo lo contrario a lo prometido en la última campaña presidencial. Y, sin embargo, no lo hacemos porque la moral del ciudadano está hecha flecos. En el fondo, guardamos esa pizca de esperanza para que, en medio de tanta basura social instalada en cargos gubernamentales claves, surja un líder que no solo haga gala de un gran discurso, queremos que ese líder transforme las palabras en acciones reales para mejorar la vida del colombiano común y corriente.

La confianza se volvió trizas. ¿Cómo recuperarla? ¿A quién le corresponde liderar el proceso de recuperación de la moral de todo un país? ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes locales, regionales y, por supuesto, al primer mandatario en esta pérdida de confianza total? ¿Cuál de los tres poderes del Estado puede asumir un liderazgo moral que permita el restablecimiento de los otros dos? Estamos en la olla. ¿Cómo salirse de allí?

Ana María Córdoba Barahona, Pasto

No publiquen sin estar seguros

No solo fue El Espectador, también otros medios hablaron de un casi seguro cambio de ministros el pasado 7 agosto, que no ocurrió. Seguramente alguna fuente “de alto nivel” de la Casa de Nariño filtró la información y los periodistas dieron por hecho que era cierto. Es un grave error y una novatada, como si los funcionarios de Palacio no tuvieran interés en manipular a la prensa para minar su credibilidad.

Adrianna Schlesinger, Pamplona

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com