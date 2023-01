Sobre contratos de la Ruta del Sol III y rebautizar el Campín

Sobre contratos de la Ruta del Sol III

Atentamente me permito realizar algunas aclaraciones con relación a la nota periodística publicada este lunes 23 de enero de 2023, bajo el título: “Ruta del Sol III: la inédita declaración en Fiscalía del director de Cambio Radical”, la cual está afectando mi imagen.

En la nota en referencia, el periodista hace estas dos afirmaciones: “El Espectador encontró este y varios interrogatorios de los implicados en la aprobación de un contrato ficticio de $6.000 millones...” y “...la fallida contratación de estudios y diseños de un puente que conectaría los municipios de Plato y Zambrano, en Magdalena”. Con referencia a esto me permito aseverar que no es ningún contrato ficticio ni fallido.

La Concesión No. 007 de 2010 fue firmada el 4 de agosto de 2010; esta no incluía la construcción del puente sobre el río Magdalena en la nueva calzada a la altura del municipio de Plato, Magdalena.

El 21 de julio de 2015, tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, suscribí con Yuma Concesionaria S.A. el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del Puente Plato. Resalto: solo diseños y licencias del puente. El otrosí no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios.

Destaco que NO es una contratación nueva, ya que los diseños y las licencias del puente sobre el río Magdalena fue una obligación que se adicionó mediante el otrosí No. 5 a la concesión en referencia. Obligación que sí se ejecutó. Por lo tanto, no es ninguna contracción ficticia ni fallida como lo indica la nota.

Las afirmaciones que realiza su medio de comunicación afectan mi imagen diciendo falsedades que perjudican mi buen nombre. Por lo tanto, agradezco sea aclarada dicha información.

Germán Córdoba Ordóñez.

Rebautizar el Campín

A propósito de la propuesta de la FIFA de homenajear al fallecido futbolista brasileño bautizando con su nombre un estadio en cada país, el estadio más opcionado para llevar el nombre de Edson Arantes do Nascimento o simplemente ‘Pelé’, en el caso de Colombia, debería ser el Campín, en Bogotá, puesto que es el escenario deportivo en el país más representativo del fútbol, por su historia, diseño arquitectónico y antigüedad. Además, en ese escenario deportivo Pelé jugó el todavía recordado partido de 1968, donde un árbitro colombiano lo expulsó.

Fernando Cortés Quintero

