Como profesor universitario veo con preocupación el descarado dominio que las empresas privadas como Elsevier o Clarivate Analytics (dueñas de bases de datos como Scopus o Web of Science) han logrado tener en los centros de educación superior de Colombia. No soy contrario al manejo de estas métricas y creo que el deber de un investigador siempre tendrá que ser la excelencia, pero que multimillonarias compañías privadas digan con ínfulas de superioridad lo que es científico y lo que no lo es, minusvaloren la ciencia colombiana más local de forma directa y aun por encima cobren elevados honorarios a las universidades de este país por esto lo considero simple y llanamente ofensivo.

Vivimos tiempos en los que individuos que defienden los intereses económicos de Elsevier y/o Clarivate Analytics por motivos laborales se han autoproclamado expertos científicos en Colombia y esto lo hemos aceptado sin discusión alguna. Imparten webinars que nadie ve, dan tips que nadie quiere escuchar, son mentores del viento y exigen publicar lo que ellos no han conseguido en su vida. Sospecho que lo único que hacen es usar palabras rimbombantes que están huecas pero que cuestan importantes recursos monetarios de las universidades. No es mala forma de ganarse el pan.

Lo que realmente es peligroso de este tipo de actuaciones no es la escasa inversión que los centros de educación superior colombianos consiguen, y sí la idea de que la ciencia nacional se debe subordinar exclusivamente a las métricas bibliométricas de estas dos empresas foráneas sin rechistar. Es por ello que hago un alegato en defensa de Publindex. Una imperfecta herramienta que ha permitido visibilizar durante muchos años trabajos de estudiantes, documentales, conferencias, eventos científicos, programas de extensión social o incluso esta misma opinión que he escrito para un periódico. Algo que Scopus y WoS van a invisibilizar por centrarse en otros productos.

Y es por ello que considero que Colombia debe conservar un índice de medición nacional de carácter público para así tener una visión menos mercantilista, alternativa a las posturas hegemónicas basadas en elitistas rankings de acceso restringido. A pesar de las grandes debilidades de Publindex y todos sus errores, depender en exclusiva de agentes externos cuya motivación final es el lucro nunca será la solución. Hoy es Publindex, mañana será Google Académico porque no es fiable al ser gratuito y pasado mañana serán los escritos del sabio Caldas porque este autor nunca consiguió un artículo Q1 en Scimago.

Tiempo al tiempo…

Pedro Vázquez Miraz. Profesor del programa de Psicología, Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).

