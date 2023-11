Sobre la CAR y un Consejo de Seguridad del Sur Global

Malas noticias sobre la CAR

Malas noticias para el planeta, Colombia, la Sabana de Bogotá y Bogotá.La elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), el mes pasado, es una gran decepción para quien quiera dejarles a sus hijos un mundo mejor. Ya se sabe que nuestra amenaza principal es la destrucción que el hombre le ha estado haciendo al planeta. ¿Por que no actuamos en consecuencia? La verde Sabana de Bogotá, hogar natural de la capital del país mas diverso del planeta, está desapareciendo bajo el ímpetu descontrolado de la urbanización y la industrialización; está perdiendo su soberanía alimentaria y, con esta, su espacio verde para el esparcimiento y equilibrio mental de su población. En parte porque la entidad encargada de su preservación, la CAR, no ha estando haciendo su tarea: ha permitido el volteo de tierras para la industrialización, ha dragado los ríos de la Sabana permitiendo mas área de construcción, ha dejado que la gran mayoría de los municipios no tengan plantas de tratamiento de sus aguas servidas y no ha educado a la población sobre la preservación de nuestra biodiversidad, mejores prácticas de conservación de la tierra y sustitución de especies invasoras. Esto en un momento en el cual los compromisos de la nación apuntan justamente a cuestionar nuestro modelo de desarrollo, disminuir nuestro impacto y proteger nuestra biodiversidad.

Ojalá la CAR corrija su rumbo y evolucione hacia una política de sostenibilidad, y que su director, lamentablemente otra vez un abogado del área administrativa y no un especialista en medio ambiente, elegido además por gobernadores y la alcaldesa, en contra del gobierno con su justa visión ambientalista, sepa restaurar la dramática situación que enfrentamos hoy.

Santiago de Germán-Ribón, Máster en Gestión Ambiental

Un consejo de seguridad del sur

La incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU como mecanismo para prevenir graves amenazas a la paz y el crimen de agresión ha quedado patente tanto en el caso de Ucrania como en el genocidio israelí contra los palestinos. Es imperativo que la comunidad global, representada por el sur global, establezca un consejo de seguridad alternativo mediante una resolución de la Asamblea General. Colombia podría encabezar esta iniciativa, como un paso lógico tras la denuncia realizada por el presidente Gustavo Petro en la ONU en 2023.

Este nuevo consejo de seguridad, sin el poder de veto, debería tener representación de diversas regiones, incluyendo el mundo musulmán, América Latina, el sudeste asiático y África. Entre los países representados se podrían incluir, por ejemplo, Turquía, Egipto, México, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Indonesia y Malasia. Un voto sería fundamental en su funcionamiento.

No subestimemos su potencial coercitivo. Una resolución de este consejo que ordene medidas como el bloqueo comercial, la suspensión de toda cooperación y la prohibición de la compra de bienes y servicios al país sancionado, es decir, una resistencia pacífica, podría poner en jaque incluso a la potencia militar más poderosa del planeta.

Rafael Quintero

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com