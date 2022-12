Sobre la Federación Nacional de Cafeteros

Sobre la disyuntiva cafetera y un editorial (I)

Inaceptable que el Gobierno se constituya en violador de la libertad de asociación con “sugerencias” de renuncias de los dirigentes gremiales, en la búsqueda de una “armonización” de las relaciones entre los sectores público y privado.

Los aciertos que pudo tener la administración Petro en menos de 120 días quedan borrados con su interferencia en los asuntos internos de una agremiación como la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) que históricamente ha aportado al país y a las familias campesinas cafeteras un soporte económico invaluable.

Hoy, más que nunca, hacen falta el carácter e independencia de dirigentes que hicieron grande a la FNC como Fernando y Leonidas Londoño Londoño, Arturo Gómez Jaramillo, Pedro Uribe Mejía, Rafael Parga Cortés, Alfonso Palacio Rudas y Jaime Restrepo Mejía.

Extraña y abruma el silencio de los dirigentes cafeteros que permiten la abusiva solicitud del Gobierno de relevar al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

Desde 1890 el café se convirtió en el creador de empleo asalariado y los campesinos en consumidores de bienes industriales como punto de partida de numerosos renglones de la economía.

Desde 1927, cuando se creó la Federación Nacional de Cafeteros, esta se constituyó como vocera de los cultivadores del grano y hoy el Comité Nacional de Cafeteros parece el sepulcro de los intereses gremiales.

William Giraldo Ceballos.

Sobre la disyuntiva cafetera y un editorial (II)

Con respecto al editorial del 6 de diciembre, hay que preguntarse si por el hecho de ser la FNC la administradora del Fondo del Café, manejador de recursos públicos, puede la Federación ser un buen representante gremial. Es más un representante del Gobierno en ese híbrido que terminó siendo la FNC. Ese contubernio con lo público destiñe la camiseta de los cafeteros y deja al productor cafetero sin representación real.

En lo que conozco, los comités municipales (cuatro años de participación) no sirven para recoger las inquietudes de los cafeteros, sino como defensores de las políticas centralistas de unos funcionarios que no han sembrado café y que no les importa el futuro, sino el presente inmediato.

¿El editorialista ya sabe de las ventas a futuro que pueden quebrar a las cooperativas y a la misma Federación?

José Leo Sinisterra.

