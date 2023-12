Sobre la guerra de los clics y un editorial

La guerra de los clics

Desde hace un tiempo, lamentablemente, la evolución de internet ha ejercido un impacto negativo en la esfera de las noticias y el periodismo. El objetivo primordial de informar ha cedido su lugar a la búsqueda prioritaria de aumentar el número de visitas. Ahora, los titulares de las noticias deben ser irresistiblemente atractivos, incluso a expensas de su contenido.

En días más recientes dos importantes periodistas se agarraron por este mismo tema, mientras uno en una columna criticaba los clics que tanto se vanaglorian en un medio a costa de informaciones sensacionalistas y de estrategias de Search Engine Optimization —(SEO) optimización para motores de búsqueda—, que se alejan de la esencia del periodismo, el otro periodista se desfogó contra el primero diciéndole arrodillado al Gobierno de turno y también sensacionalista.

Esta lucha por alcanzar el máximo número de visitas en un sitio web ha conducido a la situación actual. Es preocupante pensar que en el futuro la información relevante pueda perder importancia y que solo lo que genere tráfico web, aunque carezca de relevancia, se convierta en el centro de atención. El verdadero periodismo debe distanciarse de estas tendencias, ya que su objetivo fundamental nunca debe cambiar.

Como periodista, me gustaría que mis colegas en los medios de comunicación tomen en cuenta esta reflexión. Ya existen numerosos sitios dedicados a ofrecer noticias sensacionalistas y de poca relevancia. No deben dejar de realizar investigaciones rigurosas y cubrir noticias genuinamente importantes solo para seguir una tendencia o para no quedarse atrás en el top de lo más visitado. Todavía hay muchas personas interesadas en acceder a información veraz y precisa. En un momento en el que la desinformación abunda. Es esencial que los medios de comunicación no se dejen llevar y mantengan su calidad, a pesar de todo.

Kevin Hudgson Roldán

Sobre un editorial

Totalmente de acuerdo con su editorial frente a abusos de la policía. Además, registrar en los medios fallos judiciales ejemplarizantes contribuye a recobrar la confianza en nuestra justicia. Una sola observación: no creo que en este caso la justicia halla llegado tarde, por lo menos no frente a la acostumbrada tardanza de nuestro aparato judicial. Un fallo a los tres años de los hechos es sorprendente.

Clemente Jaimes

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com