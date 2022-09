Sobre La Mojana, la coalición legislativa y la subida de precios de la gasolina

Sobre La Mojana y un editorial

No solo considero que están en lo cierto con su ediorial “La Mojana no resiste más de lo mismo como respuesta”, sino que deberían volverlo un especial y no hablar solo de las poblaciones en riesgo por inundación, también extenderlo a las que están en riesgo por deslizamiento. Se volvió paisaje escuchar noticias de las personas que quedan sepultadas por deslizamientos de zonas que hace mucho tiempo debieron evacuarse y a sus pobladores darles una solución de largo plazo (no cambuches de asistencia). Y si vamos más allá, deberíamos ir a las zonas de riesgo geológico: Gramalote y San Francisco tuvieron que encontrar un nuevo casco urbano. ¿Cuántas tragedias y cuántos muertos más debemos contar antes de que la Unidad de Gestión del Riesgo se dedique a lo que debe?

Anita Cristancho.

Sobre la coalición legislativa

En todos los sistemas de gobierno para que haya gobernanza se necesita construir consensos con las demás fuerzas políticas con representación en el Legislativo, De otra manera no se podrían sacar los proyectos y las reformas adelante. Si seguimos anteponiendo las ideologías a los intereses generales, para que estos procesos de negociación sean exitosos y se pueda para adelantar cualquier tipo de reforma, es preciso sacrificar idearios y convicciones ortodoxas y así lograr el objetivo supremo.

N. Tobar Beltrán.

La subida de precios de la gasolina

Se deben seguir explorando yacimientos para obtener gas y petróleo y que el país continúe siendo exportador de hidrocarburos. Sigan en el plan de energías limpias para la generación de electricidad y vayan disminuyendo de a poco la necesidad de combustibles. Con lo anterior, las finanzas del Estado no se verían afectadas, igualmente la inflación: porque la transición debe ser lenta al igual que la subida de combustible. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se pagaría en varios años, iniciando este con el presupuesto aprobado y presentado por la administración anterior. A los miembros de este Gobierno de izquierda: quieren dejar las arcas limpias pagando las deudas, eso estaría muy bien si toda la plata fuera para el pago de la deuda.

Carlos Moreno

