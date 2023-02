Sobre las emergencias invernales y los contratos por prestación de servicios

Emergencias invernales

Este asunto se debe solucionar con planeación de ordenamiento del territorio a largo plazo: 20, 50, 100 años. Los estudios sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgos de movimientos en masa que hay para los corredores viales, los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial no son suficientes para la toma de decisiones del Gobierno. Para gran parte de la construcción de nuestras vías y viviendas no se han tenido en cuenta las condiciones de riesgo por fenómenos naturales de remoción en masa, avenidas torrenciales e inundaciones. Hasta ahora la mayoría de los gobiernos han tratado de actuar solamente cuando hay una emergencia. No hay una planeación del ordenamiento del territorio, y una planeación adecuada es primordial antes de emprender grandes inversiones en infraestructura vial y en reubicación de poblaciones. Esta es una tarea inmensa que requerirá no solamente de este Gobierno, sino de los esfuerzos de todos los colombianos en lo sucesivo de nuestra existencia como país. El invierno continuará y muy probablemente se activen más deslizamientos. Desde los medios de comunicación es válido preguntar a las autoridades: ¿cuál es el estado actual del conocimiento sobre las zonas más críticas o categorizadas con riesgos altos de fenómenos de remoción en masa? ¿Hay planes de acción que se deban divulgar entre las autoridades locales y habitantes de las regiones? Parece que falta mucho por hacer en este tema, pero es mejor que sepamos con qué contamos y tratemos de tener conciencia sobre los riesgos que han sido encontrados por las autoridades e instituciones.

Jairo Pupo.

No más prestación de servicios

Soy empleado por prestación de servicios. Es la figura más degradante que existe para uno como profesional. Sin vacaciones, sin prestaciones, sin garantías. Llevando a cuestas el estrés que causa la incertidumbre de si se va a tener o no una renovación de contrato cada tres meses. Sin posibilidad alguna siquiera de disfrutar un diciembre, pues nunca se sabe hasta cuándo se va a volver a firmar contrato. Acabar con esto significaría dar un paso adelante contra la corrupción, dado que esta figura patrocina el clientelismo de los políticos. Es triste decirlo, pero si no hay presión de los medios esto no se va a dar, porque nos les conviene. No se imaginan cómo se blindarían las organizaciones del Estado donde estos contratos existen si tuvieran un personal idóneo, un personal comprometido y, sobre todo, cerrando la puerta a la corrupción. Ojalá se dé, pero, como lo tenemos claro quienes estamos en esta situación, en Colombia no pasa nada, dado que los medios de comunicación se olvidan de los temas que le hacen daño al país. O pregunto: ¿ha pasado algo con el exfiscal, con el expresidente y otros casos sonados? Noticia de un día y luego olvido histórico.

Andrés Muñoz Jiménez.

