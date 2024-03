Sobre las vías 4G y la soledad

Valorización por 4G: ¿más valor o más deuda?

Insiste el ministro de Transporte en el cobro de valorización a los predios que se encuentren dentro de los cinco kilómetros del área de influencia de las vías 4G construidas mediante el sistema de concesión. Si bien es cierto que los predios objeto de la valorización adquieren un mayor valor por efecto de la cercanía a las nuevas vías, también lo es que dicho valor no se traduce ipso facto en dinero en efectivo para poder pagar las onerosas contribuciones. La mayoría de esos predios han estado dedicados a la ganadería y la agricultura, cuyas rentabilidades sometidas a la oferta y a la demanda no generan los recursos adicionales para cubrir el nuevo gravamen. Al gravar los predios con el nuevo impuesto será mucha la tierra que saldrá a la venta, produciendo el efecto contrario, que es la desvalorización como resultado de la amplia oferta de tierras. La valorización es un gravamen antiético y perverso que se debería cambiar por la plusvalía; es decir, que cuando se venda la tierra valorizada se cobre la plusvalía que generó la construcción de las nuevas vías.

Rodrigo Jaramillo Correa

¿A quién acudes cuando te sientes solo?

Es una situación un poco tediosa, incómoda; la cual muchas veces solemos estar. Te preguntas quién verdaderamente está contigo, quiénes son tus verdaderos amigos. Es como si lo que está a tu alrededor no valiera nada, le das la mera importancia, quieres hablar con alguien, pero quién para entenderte lo que estás sintiendo y si realmente para a persona le genera interés.

Es un estado molesto si no sabes a quien recurrir, piensas que para la otra persona sería una tontería. Pero muchas veces estar solo y tener ese sentimiento, de una u otra manera, es bueno. Encontrarte contigo mismo y reflexionar un poco te puede ayudar a resolver dicha situación.

El problema se torna más grave aún cuando verdaderamente tienes la necesidad de conversar con alguien y en ese preciso momento esa persona no puede estar para ti. ¡Vaya sentimiento!

Esto me hace pensar que quizá cuando necesite hablar con alguien, esa persona no tenga disposición para escucharme y esto no debería generarme ningún disgusto. Lo más razonable sería encontrarme de nuevo conmigo mismo.

Sebastián Andrés López Rodríguez

