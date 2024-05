Sobre los obstáculos del diálogo y la responsabilidad del Ejército

La otra cara del diálogo

A propósito del editorial del 5 de mayo titulado “¿Qué nos dejan las marchas, más allá de los egos?”. Parece lógico pensar en el diálogo entre oponentes, pero es ilógico hacerlo sin caracterizarlos, sus intereses de clases o sectores de clase, sus intereses políticos de conservar su feudo a toda costa, aunque para hacerlo se recurra a denunciar realidades sociales, problemas sociales ocasionados durante siglos, pero que nadie se atreve a solucionar, que sirven como soporte demagógico para acusar al otro, negarlo para afirmarse a sí mismos. Los ricos han sido y siguen siendo más ricos; los pobres (los nadies) han sido y siguen siendo pobres; son utilizados como instrumento para hacer política, pero no como objetivo de cambio. Ese es el problema que no solucionarán los diálogos entre las élites tradicionales y las nuevas élites.

Norman Bastidas

Los pecados del Ejército

Me permito compartir mi opinión sobre su editorial del 7 de mayo, titulada “El Estado les está fallando a nuestros soldados”. No puedo dejar de sentir en esta editorial una crítica al gobierno de Gustavo Petro más que al Estado colombiano. Pareciera que se nos olvida cuando al Ejército presuntamente se le dio la orden de derramar ríos de sangre, que nos dejaron por lo menos 6.402 falsos positivos, o cuando el Ejército creó grupos de exterminio y acabó con la vida de más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, en los años 80. Por eso, decir que hoy se le está fallando al Ejército me parece una falacia. Hoy, cuando lo que se busca es la paz para todos en el país. Entonces, ¿qué nos quiere decir el editorial? ¿Que la forma de no fallarle es buscar la guerra? Ayer, por primera vez, un presidente de Colombia les pidió perdón a los familiares de los soldados muertos, asumiendo su responsabilidad, ¿cuando se había visto esto? Ni siquiera ante la JEP han querido reconocer las órdenes que dieron y asumir la responsabilidad que les compete. Estoy de acuerdo con el título del editorial, creo que el Estado sí le ha fallado al Ejército, más cuando los ha puesto a matar civiles desarmados, no porque el Gobierno esté buscando la paz para la nación.

Jorge Davalos

