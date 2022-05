Sobre un editorial en torno a la pesca deportiva (I)

Les escribo desde una de las zonas del país que desarrolla la pesca deportiva como método de sustento para la población, el municipio de San Rafael (Antioquia).

No solamente estoy de acuerdo con el editorial realizado por ustedes el sábado 7 de mayo, sino que quiero agregar que este fallo de la Corte Constitucional, en vez de propender por el cuidado de las especies, lo que finalmente hace, con o sin intención, es incentivar la realización de prácticas depredatorias y la sobrepesca, que destruirán las acciones de protección y cuidado que se han realizado en algunas regiones. Caso puntual: mi municipio, donde logramos que, mediante el Acuerdo Municipal 012, el Concejo protegiera dos especies simbólicas de la región: el morrudo (Caquetaia umbrifera) y la sabaleta (Brycon henni). Por tanto, el mandato de la Corte hoy dejaría sin piso este tipo de acuerdo y su manera de proteger el ambiente sería dar luz verde para que se asesine a estas especies que hoy protegemos los pescadores deportivos. ¡Qué gran ambigüedad esta!

Álex Panesso.

Sobre un editorial (II)

Estamos muy de acuerdo con su editorial en torno a la prohibición de la pesca deportiva. Ojalá su explicación, bastante clara, llegue a la honorable Corte. Sabemos que es la decisión más arbitraria que se puede tomar: sin ningún estudio técnico, más aún carente de puro sentido común. Personas medio inteligentes no habrían promovido semejante atrocidad.

Camilo Valderrama.

Sobre un editorial (III)

La Corte Constitucional debería darle mejor alcance a su fallo con relación a la prohibición a secas de la pesca deportiva. Pensaría que sin aclaración del fallo, este atraviesa fronteras que pueden golpear legítimos derechos de los pescadores. La argumentación no es tanto si los peces son sintientes o no, pues finalmente toda la naturaleza podría serlo. La protección es por la forma abusiva como se explotan los recursos naturales. Por lo tanto, lo que se debe evitar es la llamada tragedia de los comunes: cuando no hay control de períodos claros de vedas se da la sobreexplotación de los recursos y nos perjudicamos todos. Consecuentemente, sí debe haber intervención y controles del Estado. Los recursos se deben proteger, pero con los estudios que justifican las medidas.

Guillermo de la Hoz Carbonó. Profesor de Análisis Económico del Derecho, Barranquilla.

