Tres cartas de los lectores

En la entrevista que le hicieron al parlamentario Gabriel Santos el 1° de junio de 2021 se habló de las iniciativas que él llevó al Congreso para su análisis y posible aprobación. Una era disminuir el receso legislativo que es de cuatro meses: ¿por qué ellos no trabajan como los demás colombianos, que solo tenemos 15 días de vacaciones? ¿Por qué sólo trabajan ocho meses? Además, ellos son elegidos por nosotros (la población colombiana), por lo tanto son servidores públicos, están para colaborarnos y trabajar por Colombia para ser un país próspero. La otra propuesta era la disminución de los salarios de los congresistas y de algunas prebendas que tienen.

Según la misma entrevista, a corte de mayo de 2021 la desfavoralidad del Congreso era del 83 %. Me gustaría saber en qué van estas dos propuestas del parlamentario Gabriel Santos, más en esta época de austeridad económica, para que el Congreso se sintonice con el pueblo colombiano, el cual siempre ha sido un pueblo trabajador.

Enrico Acosta.

Una queja por exceso de artículos sobre el zodiaco

El Espectador es un periódico serio del cual, por lo mismo, soy lector.

No me parece buena idea que, en lugar de seguir fomentando la educación, la ciencia (cuya importancia confirmó esta pandemia) e incluso temas ambientales, estén sacando tantos artículos frívolos tipo: “¿Cuáles son los signos más trabajadores del zodiaco?”, “Estos son los cinco signos zodiacales más rompecorazones”, “¿Cuáles son los signos más inmaduros del zodiaco?”, “¿Cuáles son las mejores esposas del zodiaco?”, etc.

Es una burla a los lectores inteligentes, pues la infinidad de personalidades y formas de ser que existen nunca podrán reducirse a 12 “prototipos”.

Gracias de antemano por tomar en cuenta esta recomendación.

Octavio Pineda.

Temitis aguda

La redacción de la sección Internacional incurre, de manera inclemente, en calificar las situaciones, los fenómenos, las circunstancias, los hechos, las actividades, las intervenciones y las posturas políticas, etc., como temas. Hace unos días planteaban pluralidad de situaciones, pero al matrimonio igualitario, a la eutanasia y al aborto los arropaban con el singular “tema”.

Siempre me he preguntado: ¿entre ustedes no se leen? Argos, Sófocles y la actual joven correctora María Alejandra Medina, responsables de la columna “Gazapera”, en vano dieron y dan la lucha por una correcta escritura, sin que sus pares y colegas atención alguna presten.

Este fue mi tema.

Michel Delgado Corredor.

