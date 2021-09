Tres cartas sobre Centros Poblados y un editorial

Sobre Centros Poblados y un editorial (I)

Indagando con varios expertos en contratación pública, confirmé que las entidades públicas no verifican la autenticidad de los miles de pólizas de seguros que les presentan. Es un problema estructural de la contratación, no exclusivo del Mintic. Una cosa es responsabilidad y otra cacería de brujas como circo para pueblo. Exigir la renuncia de la ministra no arregla el problema, lo profundiza. La mayor responsabilidad que puede asumir el jefe de cualquier empresa es arreglar los errores cometidos e inmediatamente después irse (en ese orden, no al contrario). Los escándalos de corrupción generan un efecto colateral no estudiado: la suspensión de las obras, proyectos o servicios. La comunidad termina siendo doblemente victimizada.

César L.

Sobre Centros Poblados y un editorial (II)

Respetuosamente me dirijo a ustedes para realizar unos sucintos comentarios con respecto al editorial titulado “La negligencia no se borra con una diligencia tardía”.

1. “El mensaje que se envía al país cuando no hay consecuencias por fallas tan graves, como mínimo de vigilancia, es que el Estado no es capaz de evitar que hechos como este ocurran. ¿Ese es el mensaje que quiere dejar la administración?”.

Considero que ese sería el mensaje “menos grave”, ya que, ante estos hechos, en realidad el mensaje que se nos envía a los ciudadanos es que un grupo social privilegiado se está enriqueciendo descaradamente a costa del erario. Eso puede ser abono para la lucha de clases.

2. “El mensaje parece ser que el Estado colombiano fue engañado en su buena fe y nada se podía hacer para evitarlo”.

La buena fe no es sinónimo de un estado de conciencia en el que el sujeto cree en el buen actuar o la rectitud de otra persona; al contrario, la buena fe siempre supone la observancia objetiva de una conducta, es decir, el convencimiento deriva de la verificación del correcto proceder de la contraparte. Entonces, en este caso el Estado colombiano no actuó ni fue engañado en su buena fe.

Julián Castillo Núñez.

Sobre Centros Poblados y un editorial (III)

Queda comprobado que con el sistema de normas y procedimientos preestablecidos para el otorgamiento de contratos del Estado con particulares no se evita la corrupción. Ese sistema de unión temporal (UT) es peligroso, debido a que cuando los dineros públicos salen de las arcas de la UT se convierten en dineros privados, la UT queda enriquecida con capacidad de enfrentar la caducidad, los procesos, las sanciones, etc. Después de cinco años regresan a lo mismo, por sí mismos o por interpuestas personas. Ante la incapacidad de dar al traste con el gobierno, los corruptos encontraron una rendija por donde hacerle daño.

Joaquín Emilio Noguera Bermejo.

