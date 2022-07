Tres cartas sobre Ecopetrol y un editorial

Sobre Ecopetrol y un editorial (I)

Jamás podría estar de acuerdo con su editorial del domingo 17 de julio. Ustedes ponen en el mismo plano al presidente saliente con el entrante cuando dicen que “Duque y Gustavo Petro están jugando de manera irresponsable con Ecopetrol”. No, señores. El señor Duque sí está actuando irresponsablemente al “dejar atornillada a una justa directiva cercana a sus afectos”. Por el contrario, el presidente Petro está defendiendo los intereses de los colombianos que lo eligieron.

Francisco Torres Vallejo

Sobre Ecopetrol y un editorial (II)

Totalmente de acuerdo con el tema de Ecopetrol y su junta directiva, pero es más preocupante que un presidente electo ya esté dejando ver que una cosa fue el candidato que visitó la Santa Sede y la notaría, y que otra muy diferente y revanchista será quien se instalará en la Casa de Nariño.

Leonardo Bareño

Sobre Ecopetrol y un editorial (III)

El que está jugando con Ecopetrol es Duque con su autoritarismo y su irresponsable manera de imponer a toda costa su criterio. Duque no ha pensado ni en Ecopetrol ni en los colombianos, dueños verdaderos de la empresa. Solo ha pensado en él y en su círculo de amigos corruptos y clientelistas. Todo el país sabe la jugadota que hizo el presidente saliente para entronizarse en la empresa. Ustedes lo saben perfectamente y saben de los procesos antidemocraticos que ha utilizado el mandatario saliente. Pero no le echan la culpa solo a Duque: ¡también culpan a Gustavo Petro, como si hubiera sido el responsable de la actuación malvada del señor Duque! Ustedes tienen que ser veraces, informar sin tergiversar ni tratar de enlodar a quien no tiene culpa alguna de esta situación. Ustedes interpretan a su acomodo las palabras del nuevo presidente y de esa manera confunden al lector. Por suerte el lector común y corriente ya no les cree más ni a la vieja clase política dirigente ni a los medios tradicionales de comunicación. Sería bueno que ustedes también piensen en el cambio para informar con altura periodística y profesional.

Víctor Hugo Vargas

