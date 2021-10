Tres cartas sobre el caso de Martha Liria Sepúlveda

Sobre la eutanasia y un editorial (I)

La medicina está al servicio de la vida, como tal debe protegerla y conservarla hasta el final, sin hacer medidas extraordinarias para acabarla antes o para prolongarla más de lo debido.

¿A la paciente Martha Liria Sepúlveda su EPS le ofreció cuidados paliativos? El sábado 9 de octubre se celebró el Día Mundial del Cuidado Paliativo. Colombia tiene ley de cuidados paliativos.

Más que pensar en acabar la vida antes de tiempo, el médico y la EPS deben velar por mejorar las condiciones de vida de sus pacientes, en una forma integral que cubra todos los aspectos de la vida de los pacientes: manejo del dolor, la alimentación, el acompañamiento espiritual, el alivio de los síntomas, la nutrición e hidratación. Ese es el objetivo de la medicina, no acabar con la vida de las personas.

Fernando Ríos B.

Sobre la eutanasia y un editorial (II)

Triste leer su editorial titulado “¿Por qué algunos médicos prefieren la crueldad?”, por las siguientes razones: 1) Si quieren denigrar de los médicos y son serios, no se puede decir que son todos, deben puntualizar. 2) El dolor de la ELA es diferente para todos los pacientes y Martha Liria Sepúlveda no parecía tener dolor no controlable. 3) La eutanasia es un derecho que tienen los pacientes, ¿pero se han preguntado ustedes si esta determinación beneficiará a alguien? 4) Esta es una posición personal: el dolor no se expone como un trofeo en público.

Roberto Gómez.

Sobre la eutanasia y un editorial (III)

Estoy en desacuerdo con su editorial de ayer. El mismo desconoce varios principios fundamentales: 1) Les recomiendo que lean el juramento hipocrático que todos los médicos hacemos el día del grado. Algún porcentaje no lo cumple. La principal premisa es el trabajo por la vida de los pacientes. 2) Ningún médico tiene la supuesta obligación que ustedes pretenden forzar de matar a un paciente. Es un irrespeto tildar de crueles a los médicos. 3) Si una persona no quiere vivir más porque sufre mucho, bien puede suicidarse, es parte de su libertad, pero si no se atreve a realizarlo, no veo por qué tiene que involucrar a terceros, a una comunidad médica, a la IPS, a la EPS, a la prensa o a los jueces en su propósito. La mal llamada eutanasia debería llamarse suicidio asistido, y si hay médicos que por ganarse un dinero lo quieran hacer, pues incumplen su juramento y su deber. Hoy día la ciencia ha avanzado mucho y un paciente con ELA puede tener una aceptable calidad de vida, mientras sucede lo inevitable.

Vicente Rodríguez Montoya. Otorrinolaringólogo-otólogo.

