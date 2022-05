Tres cartas sobre las recientes decisiones de la Procuraduría (I)

Sobre el editorial en torno a las recientes decisiones de la Procuraduría (I)

Estoy totalmente identificada con el editorial del 12 de mayo. Además, agregaría que el sainete con la designación de quien fungirá como alcalde encargado de Medellín mientras opera la suspensión hace que queden muchas dudas: ¿se está respetando o no el mandato legal de que este debería ser del mismo partido del suspendido? La decisión que tomaron continúa dando lugar a discusiones que, en vez de ayudar a la imparcialidad que debe guardar el Gobierno, le echan leña al fuego. Me parece que las explicaciones que se han dado frente a la designación del personaje en cuestión se pueden ver como leguleyadas, habiendo podido designarse a una persona que no se identificara tan abiertamente con el Gobierno, con lo cual hubieran dado las señales de imparcialidad tan ausentes en esta administración.

Mary González de Guevara.

Si bien es cierto que se hizo una reforma en la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular, también es muy cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de esa reforma porque no acata sus recomendaciones. En esto hay que hacer énfasis. Por lo tanto, es posible que se vuelva a pronunciar en este nuevo caso y con mayor contundencia porque ya es repetitivo. Si la Procuraduría no da ejemplo de acatamiento, el resultado será el que estamos viendo: funcionarios haciéndoles el quite a las normas.

Amílcar Navarro.

Daniel Quintero y Andrés Hurtado no salieron a victimizarse: son víctimas. ¿Cómo que no hay extralimitación de la procuradora? Si no acató el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes mismos mencionan en el editorial. Respecto a las reacciones ante la decisión, ¿por qué no hay que hacer ruido ante la injusticia? Las manifestaciones son un derecho constitucional. Finalmente, ¿dónde hay dudable estatura moral de la esposa de Daniel Quintero al apoyar a su esposo?

Alfredo Guevara Ochoa.

