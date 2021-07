Tres cartas y una fe de errores

No es el momento de juzgar a la Fiscalía actual

Hoy solo podemos mirar el sistema judicial de hace cinco o diez años. Se veía mal, tendencioso, politizado, enfermo, corrupto, hasta han caído jueces y fiscales de esa época.

Si me pone a escoger entre que su editorial tiene que denostar de la justicia actual para no afectar la de esa época o aceptar que este testigo es un apátrida, debo escoger lo primero, porque al parecer hoy todos somos igual de apátridas, así que eso no cuenta.

Jorge Iván Ortega

Sobre bloqueos y la CIDH (I)

El que escribió ese editorial no debe vivir en Colombia, porque no sufrió en carne propia los bloqueos de vías, de medicamentos, de oxígeno, la pérdida de vidas. No le importa que los campesinos pierdan sus cosechas. Ni que la gente se muera por COVID-19 en aras de defender una mal llamada protesta, que no es más que el nuevo terrorismo del siglo XXI. En realidad pretenden destruir nuestro país disfrazándose de manifestantes. Una protesta a través de una manifestación debe ser con la palabra, la música también es protesta y también el silencio como lo hizo Gandi. No se protesta destruyendo las fuentes de ingresos de sus compatriotas. Ni se protesta a través de la pérdida de vidas de otros colombianos. Las manifestaciones y protestas se convirtieron en algo que el pueblo colombiano odia profundamente, porque han tocado sus vidas sin ningún respeto, les han quitado el pan y la leche a sus hijos, han hecho daños irreparables creyendo irresponsablemente que es el camino para el cambio. Qué gran equivocación, porque es el de la destrucción.

Fabio Vargas

Sobre bloqueos y la CIDH (II)

Es curioso que se pida apoyar unas recomendaciones, que a todas luces contrastan con la realidad, no puede ser que el Gobierno apoya una recomendación que avala el bloqueo y la violación de derechos contra una población a favor de otras, así se está apoyando la secesión.

Pedro Javier Marrugo

Fe de errores

En nuestra edición del domingo 11 de julio, en el artículo titulado “Café a futuro: ¿la paradoja del sector?”, se publicó erróneamente que las pérdidas del ejercicio 2020 de la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda habían sumado $74.000 millones. La cifra correcta es $74 millones. Presentamos excusas por los inconvenientes que esto haya podido causar.

