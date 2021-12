Una carta sobre Osuna y otra sobre las necesidad de eficiencia estatal

El sesgo de Osuna

No les falta razón a quienes dicen que los artistas (escritores, pintores, etc.) que se meten a opinar sobre política suelen hacerlo para equivocarse. Nuestro gran Osuna es un ejemplo. En una de sus caricaturas, del domingo 26 de diciembre (“El triunfo de Boric”), el insigne caricaturista dibuja a Petro felicitando al electo presidente chileno, con el texto siguiente: “Aquí es más difícil porque la extrema izquierda cometió crímenes que no se olvidan”.

La equivocación de Osuna está justamente en la memoria; un olvido oblicuo, claro. Sí, olvida el maestro que la única Violencia escrita con mayúscula fue la que en los años 40 y 50 del siglo pasado protagonizaron los dos partidos de tradición, especialmente el Conservador. Más de 300.000 muertos y miles de campesinos despojados y desplazados.

Luego vino el Frente Nacional, un acuerdo entre los dos partidos para repartirse el poder durante 16 años y consolidar la paz (supuestamente). Sí hubo una paz relativa y temporal, pero con un costo alto no ya de muertos, sino de corrupción, porque con el “yo te elijo, tú me eliges” dejaron un perverso legado que hoy se refleja en inseguridad y violencia.

¿Por qué cree el maestro Osuna que los crímenes de la extrema derecha son olvidables y los de la extrema izquierda no? Esa pregunta, para que la responda Lorenzo Madrigal. Mientras tanto, don Héctor Osuna, en su conciencia moral, seguramente hallará argumentos que le aporten a la construcción de la paz que, como se ha dicho, no se hace con los amigos, sino con los adversarios.

Donaldo Mendoza

Ausencia de propuestas sobre eficiencia

Llama la atención que, iniciadas las campañas políticas, ningún candidato o programa de gobierno anunciado por partidos tradicionales o coaliciones conformadas para llegar al Congreso o Presidencia de la República haga mención a alguna propuesta para mejorar la administración pública en materia de eficiencia en las funciones encomendadas.

Cuánto tiempo y dinero se pierden en resolver una sencilla petición que por desidia de un funcionario burócrata el afectado tiene que recurrir a otras instancias, ganando la demanda con la respectiva indemnización por los daños causados.

¿Cuántos miles de millones de pesos se dejan de invertir en educación y salud porque las partidas económicas se deben destinar al pago de nómina estatal y contratos de prestación de servicios, a sabiendas de que en muchos casos se están duplicando funciones dentro de las entidades del Estado o inventando estudios que no se requieren?

¿Cuántos congresistas con el poder en la mano buscan pagar favores recibidos con el dinero de los contribuyentes enganchando en muchos casos personal no calificado en puestos claves para buscar simplemente un beneficio propio?

Francisco Javier Cajiao G.

