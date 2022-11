Una felicitación a la selección femenina de fútbol sub-17 y otra a El Espectador

Ellas sí lo lograron

El triunfo logrado por la selección Colombia de fútbol femenino sub-17 en India (2022) es el resultado de un largo proceso de conformación de un equipo —que data de 1998— y de su formación como deportistas con un alto grado en la apropiación de valores personales, vitales para un desarrollo integral del grupo. Esa es la clave: ejercer el deporte, como debe ser en cualquier espacio de vida y profesión, con ética, dignidad y mucha humildad.

Ellas marcaron la diferencia frente a casi todos los equipos masculinos de este deporte aquí en Colombia, donde hasta quienes no somos especialistas en el tema detectamos de lejos la rivalidad de egos, las ansias de brillar en solitario y el machismo que los carcome, y por eso no estamos en Catar. Incluida, por supuesto, toda la prepotente directiva futbolera, que no creyó en ellas y por muchísimo tiempo las estigmatizó, las subvaloró y hasta denigró. Muchos tendrán que morderse la lengua, pero sobre todo tendrán que aprender de estas niñas los criterios que ellas sí aplicaron en el ejercicio de un deporte para llevarlo a la representación de todo un país.

Produce inmensa alegría ver a estas deportistas, adolescentes, con esa claridad de su actitud frente a la vida en medio de un alborozo nacional que las convirtió en heroínas. La sencillez de sus familias, los valores que les inculcaron y los ideales que se propusieron para ser las mejores. Ninguna es la estrella incandescente que opacó al resto, todas brillaron con sus fortalezas y jugando con mentalidad de equipo. Bien por el entrenador, que las proyectó con una dimensión humana envidiable. Tenemos la seguridad de que continuarán en ese camino con los pies en la tierra, con mucha energía para lograr más triunfos. Ellas han sido el oasis en nuestra amada Colombia, que tiene muchos frentes de angustia y dolor abiertos. Gracias, niñas; gracias a su director y a sus familias.

Ana María Córdoba Barahona. Pasto.

Felicitaciones

Quiero felicitar a todos los periodistas de El Espectador por estar entre los medios más consultados por los líderes de opinión. El trabajo juicioso se ve bien remunerado con influencia, en un país donde cada vez los medios corren para ser populares pero irrelevantes. Yo disfruto mi suscripción y veo el legado de más de un siglo ser bien representado por el trabajo que hacen cada día en el periódico. Gracias, gracias y mil gracias. También felicitaciones. Hay motivos de orgullo. Y de seguir para adelante.

David Espinosa.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com