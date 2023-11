Una felicitación por los Premios Simón Bolívar

Cuando el periodismo colombiano se pone de gala para recibir un justo reconocimiento compensa ciertas actitudes gubernamentales del país que intentan menoscabar la libertad de expresión, lo más sagrado en la actividad periodística. El Espectador tiene el orgullo de contar con varios de sus colaboradores galardonados en trabajo de opinión y reportaje gráfico, vida y obra y periodista del año. Quiero, primero, enviar una gran felicitación a los ganadores por su justo reconocimiento y desear que continúen la construcción de ese camino fecundo y ejemplar para las generaciones de hoy y del futuro. Y también hay que felicitar a este medio periodístico por permitir potencializar en favor del país a estos profesionales de la comunicación.

De manera especial nos referiremos a dos mujeres que se hicieron acreedoras a las más altas distinciones: Cecilia Orozco Tascón por el premio Vida y obra de un periodista y Laura Ardila Arrieta como Periodista del año. Aunque pertenecen a generaciones diferentes y experiencias y vivencias distintas, ambas han tenido la suerte de contar con un escenario envidiable como lo es El Espectador, donde han desarrollado sus cualidades y calidades como personas y profesionales distinguiéndose por su gran valentía, constancia y transparencia en su trayectoria, como pocas en esta dura tarea de opinar e investigar.

Sigo de cerca la columna de opinión de Cecilia y siempre he admirado el gran valor para enfrentarse a personajes poderosos y siniestros. No les teme, no se arrodilla ni se acobarda. Siempre clara, precisa, contundente, pero sobre todo de un inmenso valor civil. Por su parte, Laura Ardila Arrieta tuvo el coraje de investigar el poderío nocivo y temerario de un clan intocable (los Char, de Barranquilla) para alcanzar sus objetivos. Tampoco se amilanó, ni mucho menos. Escribió su libro y luego tuvo que luchar para que fuera publicado sin restricciones. Por fortuna, encontró el espacio y el apoyo necesarios para que su investigación sea conocida en todo el país.

Reitero mis felicitaciones para estas periodistas ejemplares y a todos los ganadores de este diario. Que las nuevas generaciones los tomen como referentes.

Ana María Córdoba Barahona, Pasto

