Una precisión de Autogermana y una crítica a los medios

Leímos con atención su artículo titulado “La lupa de la DIAN a los carros híbridos”, con el cual estamos de acuerdo salvo en un detalle: Autogermana, importador oficial del BMW Group en Colombia, solamente comercializa híbridos conectables, además de los 100 % eléctricos y los térmicos de energía convencional.

En nuestro portafolio de productos ofrecemos las marcas BMW y MINI, y bien pueden confirmar que los denominados mild hybrid y los full hybrid nunca han sido parte de él. Reitero, solamente los PHEV (plug-in hybrid electric vehicles) o híbridos conectables.

Juan C. Vargas. Jefe de prensa, Autogermana.

Sobre el debate público y un editorial

No estoy de acuerdo con el editorial del periódico titulado “Estigmatizar al contrario no es democrático”, porque no expresa también la responsabilidad que les asiste a quienes ofician de periodistas lanzando diatribas, asumiendo posturas ajenas al periodismo responsable, seguramente conforme a sus inclinaciones políticas, con expresiones francamente propagandísticas que no corresponden a un periodismo equilibrado, bien informado y que no contribuya a atizar más las diferencias extremas y beligerantes con lenguaje procaz, sin respetar la dignidad humana.

No acompaño para nada las expresiones del candidato del Pacto Histórico, con sus calificativos hacia el señor David Ghitis, pero ello seguramente ha sido la respuesta a las ofensas previas del mencionado columnista, que para muchos representa los intereses del otro extremo.

El editorial lo único que logra es que se incremente más el recelo hacia los medios de comunicación que, como en el caso colombiano, han privilegiado en general a quienes hasta hoy han ostentado el poder político.

Es al fin y al cabo lo que he visto del curso de la vida cotidiana en Colombia en mis ya más de 60 años, nadie me lo ha contado, lo he vivido. La prensa no siempre ha sido responsable con sus contenidos, eso explica en alguna medida por qué hasta hoy ningún partido político distinto de las derechas, o llámense conservadores y liberales, ha llegado al poder. Por algo será y el periodismo colombiano ha sido un actor muy importante.

Jorge Enrique García Ríos.

