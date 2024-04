Alisten sus agendas: llegó la temporada de ferias del libro

Hace ocho años, en Colombia fue creada la Red de Ferias del Libro que hoy reúne a 17 ferias. Hay otras 10, aproximadamente, que pronto serán parte del grupo que es coordinado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional y la Cámara Colombiana del Libro.

Piensen, entonces, en mínimo 27 proyectos feriales que se desarrollan en municipios y ciudades capitales del país con énfasis diversos y que apoyan las propuestas asociadas al ecosistema del libro y otras expresiones de la cultura. Unas son grandes, otras pequeñitas, cada una impacta públicos distintos, unas tienen un apoyo institucional y empresarial robusto, otras padecen el sufrimiento de conseguir recursos y, al final, siendo claro que ninguna feria es igual a la otra, hay un propósito común: servir a la comunidad.

El primer semestre arranca así: Chocó, bajo la batuta de la corporación cultural Motete, es el departamento que hace tres años, en el mes de marzo, corta la cinta de las inauguraciones de las ferias. Bahía Solano, Istmina y Quibdó se visten de libros y música alrededor de Flecho, Fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. Desde el Pacífico se le da paso a la Feria Internacional del Libro de Bogotá -FILBo-, que abrió sus puertas ayer ( ver programación ) y que este año sorprenderá a su público con Brasil como país invitado y con un cartel de autores del más alto reconocimiento internacional.

El segundo semestre sigue así: a partir de junio y hasta diciembre, la Red se activa con las ferias del libro en Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, San Andrés, Itagüí, El Retiro, Medellín, Ipiales, Pasto, Manizales, Popayán, Pereira, Cali y Montería. Y, a la par con la Red, siguen su proceso de formación y seducción de públicos, entre otras, las ferias de Honda, Barrancabermeja, Barranquilla, Armenia y Mompox.

La organización de una feria del libro, sin importar si es de carácter internacional, regional o local, necesita del compromiso y la solidaridad de los sectores público y privado que deben entender que esos encuentros culturales son el camino para la construcción de sociedades más pacíficas, abiertas al debate, al conocimiento y al goce sano. Estas ferias son importantes para la promoción de la lectura, fortalecen una cadena tan frágil como lo es la del libro (autores, editores, editoriales, ilustradores, correctores, etc.) y contribuyen con su sostenibilidad.

Hago, entonces, un llamado a las gobernaciones, alcaldías, cajas de compensación, otras empresas, universidades públicas y privadas y potenciales aliados, para que sumen esfuerzos con las organizaciones de las ferias y contribuyan con saberes y recursos necesarios para robustecerlas y, así, abrir más espacios para más públicos y actores de la cultura.

En un mensaje que el escritor Mario Mendoza me envió por el décimo aniversario que cumple este año la Feria del Libro de Pereira, que tengo el honor de dirigir, dijo lo siguiente: “Las ferias del libro son focos de resistencia civil y no hay democracia participativa si no hay derecho a la lectura y derecho a la escritura”. Eso es. Más directo no puede ser.

Todas las ciudades capitales del país, como mínimo, deberían tener una feria del libro que fluyera en su organización y que no encontrara tantos obstáculos, tacañería y mentes mezquinas. Debería ser una obligación social luchar por la protección de las que existen y alentar la perdurabilidad de las que vienen.

Sería más lindo el mundo si lo entendiéramos y lo recreáramos desde la cultura, ¿no creen?

@ClaMoralesM

*Periodista-Directora Feria del Libro de Pereira